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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

記者崔至雲／台北報導

對於美國總統川普對台灣祭出32%高關稅，行政院長卓榮泰昨邀請朝野黨團共商國是，國民黨團總召傅崐萁今（8日）受訪表示，國民黨全力支持政府總經費880億元方案，請行政院長卓榮泰儘速到立院報告；但傅崐萁也嗆，「大風吹、搶位置，這都不是我們國會議員該做的事情，好好把人民放在我們心裡」。

▲▼會後聯訪 傅崐萁 行政院長卓榮泰 藍白黨團三長 會商國政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

針對美國川普實施「對等關稅」政策，其中對我國開徵32%關稅一事，行政院長卓榮泰4日率領相關部會首長召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，宣布政府已擬定「9大面向、20項措施、總經費880億元」的支持方案，全力讓「國家經濟穩定、產業發展穩定、國人生活安心」。

傅崐萁說，美國對等關稅戰，可能再如1930年代一樣，再次引發的世界級大蕭條，而台灣是以出口為導向的淺碟型市場經濟，國難當頭，政府應儘快解決問題，包括產業救助、勞工紓困等問題，國民黨都會積極面對，將全力支持卓榮泰提出的880億元紓困方案。

傅崐萁說，此時此刻，看到經濟重創，要趕快務實解決問題。他呼籲民進黨是不是能夠好好支持自己的院長到國會報告並讓施政總質詢順利進行。

對於柯建銘昨在政院協商關稅案時不滿傅崐萁坐在卓揆旁的「C位」，傅崐萁嗆，「大風吹、搶位置，這都不是我們國會議員來該做的事情，好好把人民放在我們心裡」。希望民進黨內部能一致協調完成，讓所有的特別預算到立院報告，國會恢復正常運作。

另，因上午立法院會再度遭民進黨立委杯葛而停擺，傅崐萁則率藍委在議場內高喊「國難當頭、當家鬧事」，質疑綠營第五度杯葛自家行政院長卓榮泰。
 

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