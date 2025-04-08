不挺普發1萬？蔣萬安認同張善政：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

▲台北市長蔣萬安主持市政會議，並且提出4項建議，其中包括認同稅收超徵5283億要用於紓困。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

美國總統川普對台祭出32％重稅，將於台灣時間9日中午12時1分起生效，全台產業界受重創，台北市長蔣萬安昨（7日）預估北市將有2800家、營業額約9200億元受影響。面對桃園市長張善政日前建議，2024年稅收超徵5283億元，要用於紓困轉型等作為因應，蔣萬安今（8日）市政會議表達認同，要用在對企業界的緊急紓困，尤其是穩定勞工就業權益。

蔣萬安8日上午主持市政會議，並於會中裁示「心在勞工，共赴國難」，認為大家第一時間想到受衝擊的產業，都聚焦在電子、機械零組件等廠商，但自己走訪第一線產業聽到的心聲，包含食品業、紡織業等各個產業，同樣受到很大的衝擊，而且影響正一波一波逐漸擴大；昨天聽到業者說「發展好的時候、就被捧為台灣之光；被欺負的時候，國家在哪裡？」、「放下對立，人民最大，趕快救經濟」，讓他很有感觸。

蔣萬安指出，新加坡總理黃循財在第一時間因應關稅議題的發言，也讓他看見為政者的職責，認為就該提前部署、第一時間站出來向國人說明，並清楚誠實地告訴大家，台灣將會面臨什麼困難、要如何應對，未雨綢繆，不是只有亡羊補牢；而地方政府要在自己範圍內盡力，期待不分朝野黨派、中央地方團結一致，放下對立與歧見，苦民所苦，與受衝擊的民眾站在一起，共度難關。

蔣萬安也提出4項建議，第一，要關注勞動權益，真正苦民所苦，在此波衝擊當中最擔心的就是勞工，北市評估受衝擊產業大約2800家、營業額約9200億元，占台北市總體營業額的5％，昨天已聽到廠商訂單被客戶暫停，甚至被撤單，接下來可能有輪休、無薪假，以及裁員的可能，「我認同張善政的建議，中央應該將2024年超徵的5283億元稅收，重點用在對企業界的緊急紓困，尤其是在穩定勞工就業權益的部分」。

蔣萬安說，第二，要為中央點出「These are our cards」，關稅與經貿的談判是中央的職權，期盼政府能為台灣談到最有利的條件，現在大家聚焦產品貿易逆差，但台灣實際上跟美國購買許多服務，卻沒在目前美國高關稅計算公式中，例如台灣民眾、機構投資者購買許多美國的金融服務、雲端服務、金融商品或是金融資產，包括軟體授權、社群廣告等，這些都是很實際對美的採購。

蔣萬安稱，且台灣也是美國國債前十大持有國之一，也顯示台灣與美國經濟的深度連結，台灣在全球半導體供應鏈當中具有無可取代的角色，更是美國高科技產業最重要的戰略合作伙伴之一，這個戰略意義對雙方而言都很重要，而這些都沒有納入美國關稅換算公式中的直接消費投資以及互惠關係，但都是台灣在談判中可以主張的籌碼與底氣。

第三，蔣萬安說明，「至少要爭取區域性公平競爭條件」，呼籲中央在與台灣主要出口競爭國日本、韓國、東南亞等國比較的框架之下，至少要爭取區域性公平競爭條件，不能讓台灣獨漏、獨自背負高關稅；有第一線廠商告知，希望能夠和供應鏈夥伴，比如東南亞國家的廠商，在美國合作建立組裝廠，就近供應美國需求，也有業者在座談時提出要刺激消費、擴大內需市場，希望中央能夠聽到地方的心聲。

蔣萬安表示，第四，「地方政府權責有限，但是台北要從自身做起」，北市建立了中小企業產業需求意見整合平台，也希望能進一步提供一站式的資訊；而產業局要持續改善中小企業體質，提供企業資金協助方案，以及提供中小企業數位轉型、淨零碳排轉型輔導措施，並針對有資金需求中小企業，提供貸款融資或補貼及延長貸款還款期限等資金協助措施，「關於門檻方面，一定不能讓中小企業看得到、吃不到」。

蔣萬安要求，勞動局提供弱勢勞工族群協助方案，對於勞工可能放無薪假及可能的大量解雇問題，協助入場輔導及提供各項諮詢，並持續與各產業及中小企業交換意見，必要時啟動「短期上工方案」；產業局要協助企業拓展多元市場，投入更多資源來協助企業擴大海外參展拓銷補助計畫，包括提高補助額度、降低補助申請限制等方式，或辦理海外市場拓銷活動團，以協助企業分散市場風險。

此外，蔣萬安也說，在聽取公協會心聲的時候，有一個很好的想法，政府可以跟公協會合作辦理美國商品展示會，擴大對美採購，爭取更大談判籌碼；也要運用台北市與美國12個姊妹市既有的連結，要和歡迎台灣企業赴美設廠的各州政府合作，扮演溝通橋樑，協助企業赴美設廠，更要主動加大力度，邀請美國代表性公司來台北投資，將成為在美為我們遊說的友好力量。

最後，蔣萬安強調，美國的「對等關稅」是否會成為一個長期的政策，現在還無法判斷，因此必要讓更多的企業保留住現有的勞動力與生產力，期望政府與美國之間的談判，能夠爭取到對台最有利的結果，北市府也要為企業開拓其他出口市場爭取更多的時間，「最重要的是，我們一定要放下對立與撕裂，團結一致，共赴國難」。