　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不挺普發1萬？蔣萬安認同張善政：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

▲▼台北市長蔣萬安11日主持市政會議，宣布明（12日）南下開箱本土酪農業，台北市「生生喝鮮乳」4月上路。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安主持市政會議，並且提出4項建議，其中包括認同稅收超徵5283億要用於紓困。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

美國總統川普對台祭出32％重稅，將於台灣時間9日中午12時1分起生效，全台產業界受重創，台北市長蔣萬安昨（7日）預估北市將有2800家、營業額約9200億元受影響。面對桃園市長張善政日前建議，2024年稅收超徵5283億元，要用於紓困轉型等作為因應，蔣萬安今（8日）市政會議表達認同，要用在對企業界的緊急紓困，尤其是穩定勞工就業權益。

蔣萬安8日上午主持市政會議，並於會中裁示「心在勞工，共赴國難」，認為大家第一時間想到受衝擊的產業，都聚焦在電子、機械零組件等廠商，但自己走訪第一線產業聽到的心聲，包含食品業、紡織業等各個產業，同樣受到很大的衝擊，而且影響正一波一波逐漸擴大；昨天聽到業者說「發展好的時候、就被捧為台灣之光；被欺負的時候，國家在哪裡？」、「放下對立，人民最大，趕快救經濟」，讓他很有感觸。

蔣萬安指出，新加坡總理黃循財在第一時間因應關稅議題的發言，也讓他看見為政者的職責，認為就該提前部署、第一時間站出來向國人說明，並清楚誠實地告訴大家，台灣將會面臨什麼困難、要如何應對，未雨綢繆，不是只有亡羊補牢；而地方政府要在自己範圍內盡力，期待不分朝野黨派、中央地方團結一致，放下對立與歧見，苦民所苦，與受衝擊的民眾站在一起，共度難關。

蔣萬安也提出4項建議，第一，要關注勞動權益，真正苦民所苦，在此波衝擊當中最擔心的就是勞工，北市評估受衝擊產業大約2800家、營業額約9200億元，占台北市總體營業額的5％，昨天已聽到廠商訂單被客戶暫停，甚至被撤單，接下來可能有輪休、無薪假，以及裁員的可能，「我認同張善政的建議，中央應該將2024年超徵的5283億元稅收，重點用在對企業界的緊急紓困，尤其是在穩定勞工就業權益的部分」。

▲▼台北市長蔣萬安11日主持市政會議，宣布明（12日）南下開箱本土酪農業，台北市「生生喝鮮乳」4月上路。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安說，第二，要為中央點出「These are our cards」，關稅與經貿的談判是中央的職權，期盼政府能為台灣談到最有利的條件，現在大家聚焦產品貿易逆差，但台灣實際上跟美國購買許多服務，卻沒在目前美國高關稅計算公式中，例如台灣民眾、機構投資者購買許多美國的金融服務、雲端服務、金融商品或是金融資產，包括軟體授權、社群廣告等，這些都是很實際對美的採購。

蔣萬安稱，且台灣也是美國國債前十大持有國之一，也顯示台灣與美國經濟的深度連結，台灣在全球半導體供應鏈當中具有無可取代的角色，更是美國高科技產業最重要的戰略合作伙伴之一，這個戰略意義對雙方而言都很重要，而這些都沒有納入美國關稅換算公式中的直接消費投資以及互惠關係，但都是台灣在談判中可以主張的籌碼與底氣。

第三，蔣萬安說明，「至少要爭取區域性公平競爭條件」，呼籲中央在與台灣主要出口競爭國日本、韓國、東南亞等國比較的框架之下，至少要爭取區域性公平競爭條件，不能讓台灣獨漏、獨自背負高關稅；有第一線廠商告知，希望能夠和供應鏈夥伴，比如東南亞國家的廠商，在美國合作建立組裝廠，就近供應美國需求，也有業者在座談時提出要刺激消費、擴大內需市場，希望中央能夠聽到地方的心聲。

蔣萬安表示，第四，「地方政府權責有限，但是台北要從自身做起」，北市建立了中小企業產業需求意見整合平台，也希望能進一步提供一站式的資訊；而產業局要持續改善中小企業體質，提供企業資金協助方案，以及提供中小企業數位轉型、淨零碳排轉型輔導措施，並針對有資金需求中小企業，提供貸款融資或補貼及延長貸款還款期限等資金協助措施，「關於門檻方面，一定不能讓中小企業看得到、吃不到」。

蔣萬安要求，勞動局提供弱勢勞工族群協助方案，對於勞工可能放無薪假及可能的大量解雇問題，協助入場輔導及提供各項諮詢，並持續與各產業及中小企業交換意見，必要時啟動「短期上工方案」；產業局要協助企業拓展多元市場，投入更多資源來協助企業擴大海外參展拓銷補助計畫，包括提高補助額度、降低補助申請限制等方式，或辦理海外市場拓銷活動團，以協助企業分散市場風險。

此外，蔣萬安也說，在聽取公協會心聲的時候，有一個很好的想法，政府可以跟公協會合作辦理美國商品展示會，擴大對美採購，爭取更大談判籌碼；也要運用台北市與美國12個姊妹市既有的連結，要和歡迎台灣企業赴美設廠的各州政府合作，扮演溝通橋樑，協助企業赴美設廠，更要主動加大力度，邀請美國代表性公司來台北投資，將成為在美為我們遊說的友好力量。

最後，蔣萬安強調，美國的「對等關稅」是否會成為一個長期的政策，現在還無法判斷，因此必要讓更多的企業保留住現有的勞動力與生產力，期望政府與美國之間的談判，能夠爭取到對台最有利的結果，北市府也要為企業開拓其他出口市場爭取更多的時間，「最重要的是，我們一定要放下對立與撕裂，團結一致，共赴國難」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　萬人驚呼：全被掃光
賣股票「手滑誤按一鍵」！連俞涵傻眼大叫 網蓋樓：感謝妳
想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼
終於等到了！金價大跌　陸客嗨扛行李箱「掃貨黃金」
股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難
川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！
川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」
柯建銘霸佔韓國瑜主席位！　藍幕僚痛批：台灣最大危機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

被關稅戰衝擊者注意！2電話諮詢專線啟動　就業、農業輔導都可問

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

民進黨5度佔領立院主席台　傅崐萁：是在對抗賴清德、卓榮泰？

傅崐萁要求台積電、聯電赴美先到立院報告　綠委：炒股犯憑什麼

綠又杯葛！秀柯建銘霸佔韓國瑜主席位照　藍幕僚：台灣最大危機

綠委「鎖門擋官員」又拉布條要卓榮泰專案報告　黃國昌：看不懂玩哪招

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

關稅戰柯建銘竟要廠商自己避險　國民黨批：朝野會商淪為廢話秀

不挺普發1萬？蔣萬安認同張善政：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

被關稅戰衝擊者注意！2電話諮詢專線啟動　就業、農業輔導都可問

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

民進黨5度佔領立院主席台　傅崐萁：是在對抗賴清德、卓榮泰？

傅崐萁要求台積電、聯電赴美先到立院報告　綠委：炒股犯憑什麼

綠又杯葛！秀柯建銘霸佔韓國瑜主席位照　藍幕僚：台灣最大危機

綠委「鎖門擋官員」又拉布條要卓榮泰專案報告　黃國昌：看不懂玩哪招

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

關稅戰柯建銘竟要廠商自己避險　國民黨批：朝野會商淪為廢話秀

不挺普發1萬？蔣萬安認同張善政：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

曹佑寧綠島泡湯跟王識賢「坦誠相見」　認球隊脫光光：互看比大小

睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

李友廷出道7年罕見做1事！　認了不適應：像媽媽搶小孩

屏東警分局陳紹榮、陳家叢、李尚勳　3人考上警佐班

女歌手生日遭綁架性侵4周！自閉10年走不出　錯失見母最後一面崩潰

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

政治熱門新聞

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

柯建銘霸佔韓國瑜主席位　藍幕僚秀照片開嗆

朝野會商變老柯主場　白曝8重點

「台美零關稅免談」　律師揭重點：民進黨醒了沒？

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

台股重挫國安基金護盤？　卓榮泰：考量各方情勢非一兩句話可決定

對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

蔣：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

快訊／一開會就吵！柯建銘不滿政院安排傅崐萁坐主位　卓榮泰一臉尷尬

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

台股昨重挫　彭金隆點美日股、兩指數回穩：有助提振台股信心

已有企業被撤單　蔣憂接下來恐裁員

雲林出現「連署超人」！一口氣繳3500份連署書

更多熱門

相關新聞

關稅政策內鬨？馬斯克遭譏汽車組裝工

關稅政策內鬨？馬斯克遭譏汽車組裝工

美國總統川普（Donald Trump）所推動的關稅政策，近期引發企業界與政府內部激烈爭論。科技大亨馬斯克（Elon Musk）於6日透過社群平台X發表評論，直接點名川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），表示這位擁有哈佛大學（Harvard University）經濟學博士學位的顧問「什麼都沒造出來」。後續納瓦羅也反譏馬斯克「白宮的人都知道，他不是汽車製造商，只是汽車組裝工。」

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

老柯要廠商自己避險　藍：朝野會商都廢話

老柯要廠商自己避險　藍：朝野會商都廢話

產業界、學界提趨吉避凶之道

產業界、學界提趨吉避凶之道

全球經濟大蕭條將再次來襲？

全球經濟大蕭條將再次來襲？

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安關稅稅徵超收關稅美國

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面