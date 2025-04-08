關稅戰柯建銘竟要廠商自己避險　國民黨批：朝野會商淪為廢話秀

▲國民黨批朝野會商倫柯建銘的廢話脫口秀。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰昨日邀請朝野立委共同會商，除了會議開始前民進黨團總召柯建銘就因國民黨團總召傅崐萁坐主位不滿，一度揚言不想開會，國民黨今（8日）更質疑，這場會談原意是要凝聚共識、解決問題，但整場會議卻被柯建銘搞成一場鬧劇，慘淪「廢話脫口秀」。

國民黨指出，整場會議約2小時15分鐘，會議開始前柯建銘就先上演「搶位子大戰」，會議進行後柯一人講了整整40分鐘，「滿場空話」、「通篇離題」，嗆聲在野黨「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」，面對廠商被砍單，柯回應「廠商自己要避險」，一場重要的關稅國政會議變成廢話大會，柯建銘只想要大罷免，根本沒想救台灣。

國民黨諷刺，對於柯建銘的胡言亂語，全國人民並不奇怪，奇怪的是民進黨作為執政黨，理應爭取寶貴時間，加強會議效率，因為當關稅重擊一分一秒接近，股市也面臨大跌，民進黨可以縱容柯建銘裝神弄鬼，外面的中小企業與股民卻心在滴血。

國民黨痛批，當全球超過50國搶著要跟川普對話，賴政府卻連怎麼談、要談什麼，都不敢讓人民知道，當全世界都在警覺變局、備戰經濟挑戰時，民進黨卻還沉迷在內鬥與意識形態之中，拿不出任何產業對策以及國際談判準備，「關稅核彈已經引爆，民進黨卻還沉迷內鬥、沉醉自己製造的亡國感劇本。這不是執政，這是鬧劇！」