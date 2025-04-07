感受農村新風貌！新北農再社區推文化生態小旅行

▲紫東社區螢火蟲季總是吸引眾多遊客前來（雙和社大提供）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農村再生社區迎來春日氣息，新北市農業局邀請民眾於一同探訪充滿活力與文化底蘊的新北農村景點，感受大自然的美好。

座落在淡水區台2線轉入行忠路的忠寮社區盛產甘藷、雞蛋及茭白筍，是一座結合自然花園生態、魚菜共生、歷史古宅的農村再生社區。來到忠寮社區除了賞花之外，還可以體驗田園樂趣也是一種新的休閒活動，近年來響應食農教育，打造無毒耕作的市民農園，園區採無毒方式耕作，不得使用化學農藥及肥料。在繁忙的工作之餘，能夠趁假日或空閒時回歸田園，自己種菜自己吃。栽種作物則除由承租戶自行享用或餽贈親友健康蔬菜外，並將豐收分享給弱勢團體，傳遞愛與關懷。

▲忠寮社區透過魚菜共生示範區發展生態觀光。

瑞芳區三安社區擁有豐富的自然資源與金礦產業文化，是一個充滿歷史故事的社區。遊客可順著採金礦的山路而建的山尖路觀光步道漫步，俯瞰美麗的東北角海岸線，並探訪社區內的巨石群與市定文化古蹟三層橋，感受其獨特魅力。金瓜石水圳橋，又稱黃金橋、三層橋，是金瓜石地區極具特色的歷史建築。這座橋樑由三個不同時期的橋樑堆疊而成，見證了金瓜石地區的礦業發展歷程。此外，三安社區也傳承淘金文化，開發淘金遊程，提供遊客親身體驗昔日礦工生活的機會。有興趣的民眾可洽三安社區發展協會理事長吳麗君0919131846。

座落在平溪區嶺腳車站附近的紫東社區盛產蜂蜜、珠蔥及山藥。紫東社區擁有得天獨厚的生態環境，為蜜蜂提供了優質的生長條件。因此，這裡生產的蜂蜜品質優良。其中，紅淡比蜜散發著迷人的酸甜香氣，尾韻輕盈明亮。每年春天，紫東社區的螢火蟲季總是吸引眾多遊客前來，欣賞點點螢光。紫東社區山林環繞林相豐富，水源豐沛純淨，孕育出多樣性的生態環境，尤其以蕨類植物與螢火蟲復育最具特色。為確保生態環境永續發展，社區實施限額申請制度，僅開放事先報名的民眾入場，以提供優質且永續的賞螢體驗。讓我們一起珍惜這片美麗的生態環境，共同守護閃耀的螢火蟲。有興趣的民眾可洽紫東社區發展協會總幹事潘俊青0938696209。

農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市/式」。

▲新北三安社區以巨石與原生植物打造自然公園。

▲新北三安社區內隱藏版淘金秘境。