總統幕僚涉共諜案！火速開除黨籍　民進黨中評會下週優先處理

▲總統幕僚近日也傳出涉嫌國安案件，民進黨火速開除黨籍，中評會規劃下週優先處理。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。對此，民進黨嘉義縣黨部7日火速開除吳尚雨的黨籍，而相關案件規劃下週送進民進黨中評會，中評會主委賴瑞隆也預告，會優先處理確認開除黨籍的決議。

近來共諜案延燒綠營，先有立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透，今又傳出此洩密案共有4名被告；除盛之外，還有民進黨民主學院前副主任邱世元、總統府總統辦公室諮議吳尚雨及新北市議員李余典特助黃取榮，也都涉嫌國安案件，且北檢訊後向法院聲押獲准。

對此，民進黨嘉義縣黨部7日火速開除涉遭中共吸收洩漏機敏資料，今被嘉義縣黨部開除黨籍吳尚雨的黨籍；而民進黨中評會主委賴瑞隆表示，相關案件都是各界矚目的緊急事件，規劃下週就會送進中央評議委員會，將優先開會處理確認開除黨籍的決議。

針對涉共諜案的相關事件，總統府發言人郭雅慧日前已表達態度，強調不會針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

郭雅慧表示，總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦。有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，各項國安法制強化刻不容緩，呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。