江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

美國總統川普日前拋出對等關稅政策,對台灣祭出32%重稅,行政院長卓榮泰7日將邀請朝野共商國是。對此,國民黨立委江啟臣6日表示,美國「對等關稅」即將在4月9日生效,這不只是新聞上的數字遊戲,更對很多在產業打拚的朋友來說,已經感受到壓力,他也邀請全民分享真實想法。貼文不到一天時間,有百則留言湧入,更有網友憂心「朋友公司是紡織染廠原本就沒啥訂單,又遇美國關稅,聽說很多業者已經抽單了,若政策不變再來就是裁員」。

江啟臣6日以「關稅不是國際新聞,是我們的生活開銷」為題發文,他表示,從產業到日常,最近不少朋友應該都注意到,美國對台灣課徵32%的「對等關稅」即將在4月9日生效。這不只是新聞上的數字遊戲,對很多在產業打拚的朋友來說,已經開始感受到壓力。

江啟臣提到,根據CBS News(美國 CBS 新聞)報導“Effective April 9, a 32% reciprocal tariff will be imposed on a range of Taiwanese imports, including electronics and machinery.”(自4/9將對臺灣進口商品課徵 32% 的對等關稅,涵蓋電子與機械類產品)。也有國內媒體分析,這波關稅可能讓台灣對美出口減少超過六成;更指出許多中南部出口導向產業已開始出現轉單與訂單緊縮現象。

江啟臣認為,「你可能在科技、製造、傳產工作,開始接觸到轉單壓力;你可能是小工廠、小老闆,開始擔心出口成本墊高、訂單流失;又或者你正在找工作、剛進職場,會發現機會變少,整體產業趨於保守。這場衝擊,可能離我們都不遠。你感覺到了嗎?你最擔心的是什麼?你觀察到哪些變化」?

江啟臣強調,這是一個複雜而嚴峻的問題,他會持續關注產業、勞工與中小企業的聲音,協助行政部門提出更具體、更可行、更貼近民生的應對方案。同時,他也邀請大家在貼文留言,分享在工作現場、生活中遇到的真實狀況與想法,每一句話,都是重要參考,讓大家一起守住產業、撐住生活,也為未來找出路。

未料,短短不到一天時間,湧入百則網友留言,有來自電子業、傳產、紡織業、服務業與上市公司員工的各行業的留言,網友表示「自2019年貿易戰起便持續受到壓力,如今再遇關稅衝擊,小型企業根本無法承擔,880億對我們小企業來說像是口號,我們要的是穩定經濟,而不是貸款」、「朋友公司是紡織染廠原本就沒啥訂單,又遇美國32%關稅,聽說很多業者已經抽單了,若政策不變再來就是裁員」。

也有部分網友憂心「像2020疫情一樣,關稅會影響整體消費信心,進而傳導到服務業」、「若營運惡化,老闆可能會把產線轉到其他國家」。

