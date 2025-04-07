江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

▲立法院副院長、國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台中報導

美國總統川普日前拋出對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日將邀請朝野共商國是。對此，國民黨立委江啟臣6日表示，美國「對等關稅」即將在4月9日生效，這不只是新聞上的數字遊戲，更對很多在產業打拚的朋友來說，已經感受到壓力，他也邀請全民分享真實想法。貼文不到一天時間，有百則留言湧入，更有網友憂心「朋友公司是紡織染廠原本就沒啥訂單，又遇美國關稅，聽說很多業者已經抽單了，若政策不變再來就是裁員」。

江啟臣6日以「關稅不是國際新聞，是我們的生活開銷」為題發文，他表示，從產業到日常，最近不少朋友應該都注意到，美國對台灣課徵32%的「對等關稅」即將在4月9日生效。這不只是新聞上的數字遊戲，對很多在產業打拚的朋友來說，已經開始感受到壓力。

江啟臣提到，根據CBS News（美國 CBS 新聞）報導“Effective April 9, a 32% reciprocal tariff will be imposed on a range of Taiwanese imports, including electronics and machinery.”（自4/9將對臺灣進口商品課徵 32% 的對等關稅，涵蓋電子與機械類產品）。也有國內媒體分析，這波關稅可能讓台灣對美出口減少超過六成；更指出許多中南部出口導向產業已開始出現轉單與訂單緊縮現象。

江啟臣認為，「你可能在科技、製造、傳產工作，開始接觸到轉單壓力；你可能是小工廠、小老闆，開始擔心出口成本墊高、訂單流失；又或者你正在找工作、剛進職場，會發現機會變少，整體產業趨於保守。這場衝擊，可能離我們都不遠。你感覺到了嗎？你最擔心的是什麼？你觀察到哪些變化」？

江啟臣強調，這是一個複雜而嚴峻的問題，他會持續關注產業、勞工與中小企業的聲音，協助行政部門提出更具體、更可行、更貼近民生的應對方案。同時，他也邀請大家在貼文留言，分享在工作現場、生活中遇到的真實狀況與想法，每一句話，都是重要參考，讓大家一起守住產業、撐住生活，也為未來找出路。

未料，短短不到一天時間，湧入百則網友留言，有來自電子業、傳產、紡織業、服務業與上市公司員工的各行業的留言，網友表示「自2019年貿易戰起便持續受到壓力，如今再遇關稅衝擊，小型企業根本無法承擔，880億對我們小企業來說像是口號，我們要的是穩定經濟，而不是貸款」、「朋友公司是紡織染廠原本就沒啥訂單，又遇美國32%關稅，聽說很多業者已經抽單了，若政策不變再來就是裁員」。

也有部分網友憂心「像2020疫情一樣，關稅會影響整體消費信心，進而傳導到服務業」、「若營運惡化，老闆可能會把產線轉到其他國家」。

▼江啟臣發文邀請民眾分享關稅想法。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）