　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

▲▼江啟臣 出席 啟思民本基金會舉辦 啟思民本民調 國際現勢 發布記者會 執行長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長、國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台中報導

美國總統川普日前拋出對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日將邀請朝野共商國是。對此，國民黨立委江啟臣6日表示，美國「對等關稅」即將在4月9日生效，這不只是新聞上的數字遊戲，更對很多在產業打拚的朋友來說，已經感受到壓力，他也邀請全民分享真實想法。貼文不到一天時間，有百則留言湧入，更有網友憂心「朋友公司是紡織染廠原本就沒啥訂單，又遇美國關稅，聽說很多業者已經抽單了，若政策不變再來就是裁員」。

江啟臣6日以「關稅不是國際新聞，是我們的生活開銷」為題發文，他表示，從產業到日常，最近不少朋友應該都注意到，美國對台灣課徵32%的「對等關稅」即將在4月9日生效。這不只是新聞上的數字遊戲，對很多在產業打拚的朋友來說，已經開始感受到壓力。

江啟臣提到，根據CBS News（美國 CBS 新聞）報導“Effective April 9, a 32% reciprocal tariff will be imposed on a range of Taiwanese imports, including electronics and machinery.”（自4/9將對臺灣進口商品課徵 32% 的對等關稅，涵蓋電子與機械類產品）。也有國內媒體分析，這波關稅可能讓台灣對美出口減少超過六成；更指出許多中南部出口導向產業已開始出現轉單與訂單緊縮現象。

江啟臣認為，「你可能在科技、製造、傳產工作，開始接觸到轉單壓力；你可能是小工廠、小老闆，開始擔心出口成本墊高、訂單流失；又或者你正在找工作、剛進職場，會發現機會變少，整體產業趨於保守。這場衝擊，可能離我們都不遠。你感覺到了嗎？你最擔心的是什麼？你觀察到哪些變化」？

江啟臣強調，這是一個複雜而嚴峻的問題，他會持續關注產業、勞工與中小企業的聲音，協助行政部門提出更具體、更可行、更貼近民生的應對方案。同時，他也邀請大家在貼文留言，分享在工作現場、生活中遇到的真實狀況與想法，每一句話，都是重要參考，讓大家一起守住產業、撐住生活，也為未來找出路。

未料，短短不到一天時間，湧入百則網友留言，有來自電子業、傳產、紡織業、服務業與上市公司員工的各行業的留言，網友表示「自2019年貿易戰起便持續受到壓力，如今再遇關稅衝擊，小型企業根本無法承擔，880億對我們小企業來說像是口號，我們要的是穩定經濟，而不是貸款」、「朋友公司是紡織染廠原本就沒啥訂單，又遇美國32%關稅，聽說很多業者已經抽單了，若政策不變再來就是裁員」。

也有部分網友憂心「像2020疫情一樣，關稅會影響整體消費信心，進而傳導到服務業」、「若營運惡化，老闆可能會把產線轉到其他國家」。

▼江啟臣發文邀請民眾分享關稅想法。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲▼江啟臣發文邀請民眾分享關稅想法。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電警報未解！今量縮收跌停　委賣12萬張未消化
獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」
「企鵝無人島」也課關稅10%　美商務部長解釋了
快訊／史上最慘！台股血洗2065點　台積電跌停到底
才當上台灣第2首富　最大受災戶「郭台銘身價蒸發261億」
股災來了「3招自保」　台股這時進場才安全！台積電會跌出價值
喊話投資者「把握2策略」　台股多頭總司令：美國會是最大受害者
拋核彈級關稅！川普悠哉打高爾夫　傳黃仁勳現身俱樂部
已有企業被客戶撤單　蔣萬安憂：接下來恐輪休、無薪假、裁員
快訊／賴清德再發文向川普喊話！　「台灣不採報復性關稅」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／卓榮泰邀藍綠白黨團三長　朝野會商美國關稅戰

江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

賴清德X發文再向川普喊話「台灣不採報復性關稅」　共迎黃金時代

曝已有企業被客戶撤單　蔣萬安憂：接下來恐輪休、無薪假、裁員

賴清德對美談判從零關稅開始　前國發會主委：要考量對台產業衝擊

賴清德台灣祭影片惹議　黃暐瀚評不適合：出大事還在至少我們還有音樂

拋「開放陸客觀光」每年賺千億　趙少康批賴清德5策略是廢話

卓榮泰邀3黨團結、綠仍喊罷免　黃國昌連3度喊：拜託政府爭氣點好不好

綠委向賴清德喊話「蔡英文、蕭美琴」赴美談判　要快不能再等

要賴清德開國是會議　傅崐萁：藍刪1439億預算可當關稅戰救命錢

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

LIVE／卓榮泰邀藍綠白黨團三長　朝野會商美國關稅戰

江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

賴清德X發文再向川普喊話「台灣不採報復性關稅」　共迎黃金時代

曝已有企業被客戶撤單　蔣萬安憂：接下來恐輪休、無薪假、裁員

賴清德對美談判從零關稅開始　前國發會主委：要考量對台產業衝擊

賴清德台灣祭影片惹議　黃暐瀚評不適合：出大事還在至少我們還有音樂

拋「開放陸客觀光」每年賺千億　趙少康批賴清德5策略是廢話

卓榮泰邀3黨團結、綠仍喊罷免　黃國昌連3度喊：拜託政府爭氣點好不好

綠委向賴清德喊話「蔡英文、蕭美琴」赴美談判　要快不能再等

要賴清德開國是會議　傅崐萁：藍刪1439億預算可當關稅戰救命錢

台股慘跌！史前館小編邀「一起睡公園」　1句話酸爆...網狂朝聖

期限定！大阪最美夜晚打卡點　teamLab打造「夜晚發光粉蝶花海」

台積電警報未解！今量縮收跌停　委賣12萬張未消化

阿金興奮叼玩具求陪玩　沒人理變「苦瓜臉」笑容秒消失

績優義光育幼院詐補助62萬！佛心院長緩刑3年罰31萬　輕判原因曝

「賣房救股」潮來了？　房仲：轉、增貸人數恐增多

LIVE／卓榮泰邀藍綠白黨團三長　朝野會商美國關稅戰

跨海萬里掃墓！移美50載找不到親姊墓　警搜索3甲大墓園找到了

立院初審通過「台鐵資產開發鬆綁」　30年可增1700億元收益還債

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

伊能靜遭傳「和秦昊各過各的」　闢謠：婚後就不交男生朋友

政治熱門新聞

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

雲林出現「連署超人」！一口氣繳3500份連署書

賴清德X發文再向川普喊話「台灣不採報復性關稅」　共迎黃金時代

柯志恩收到聯電員工求助　希望政府救聯電

幕後／賴清德一臉疲態！從挨轟神隱到出牌　100小時到底在忙啥？

快訊／賴清德下令擴大對美採購　組「台灣投資美國隊」

蓋牌多天台股今開盤　藍議員曝菜市場一幕：恐慌已蔓延開

「關稅有時間解決、罷免只有一次機會」　曹興誠：別上當藍營詭計

已有企業被撤單　蔣憂接下來恐裁員

綠委向賴清德喊話「蔡英文、蕭美琴」赴美談判　

川普必將晶片生產搬回美國！　沈政男：到時就不那麼需要台灣了

賴清德露面舉「至少我們還有音樂」　他嗆：關稅戰還發這樣的影片？

王世堅轟裕隆扶不起阿斗　再批「開租賃公司放高利貸是你本業？」

政院邀共商國是　朱：880億補貼應提高

更多熱門

相關新聞

台股史上單日跌千點一表看　進場勝率100％

台股史上單日跌千點一表看　進場勝率100％

清明節連假期間川普關稅之亂果然讓台股早盤大跌逾兩千點，創下史上第一大單日盤中跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，台股過去有4次單日大跌近千點以上，後市表現來看平均後10日、後20日、後60日上漲機率都很高，平均漲幅也都是正報酬，分別為6.93%、7.56%、10.45%，整體態勢趨穩向上，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，正所謂「樂觀時不要太樂觀，悲觀時也不用太悲觀」。

台泥跌停打開　相關產品銷美國金額佔營收不到1%

台泥跌停打開　相關產品銷美國金額佔營收不到1%

股災來了「3招自保」　台股這時進場才安全！

股災來了「3招自保」　台股這時進場才安全！

傳黃仁勳現身川普俱樂部

傳黃仁勳現身川普俱樂部

賴清德X發文再向川普喊話「台灣不採報復性關稅」　共迎黃金時代

賴清德X發文再向川普喊話「台灣不採報復性關稅」　共迎黃金時代

關鍵字：

江啟臣關稅國民黨民進黨川普裁員

讀者迴響

熱門新聞

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

謝金河：股市肯定大跌「但老天爺眷顧台灣」

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面