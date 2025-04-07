朝野會商變「老柯主場」　民眾黨團曝8重點：柯建銘要廠商自己避險





▲行政院長卓榮泰邀請藍綠白黨團3長會商國政，圖為民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日下午2時邀請立院藍綠白黨團3長會商國政，整場會議約2小時15分鐘落幕，立院民眾黨團副總召張啓楷會後透露，許多廠商被砍單、停單，柯建銘竟說「你這廠商自己要避險啊」，而民眾黨團主任陳智菡也整理8項重點，酸說是「柯建銘主場」。

卓榮泰7日下午2時邀立法院長韓國瑜、3黨團3長赴政院共商國是，但韓最終未允諾與會。至於會商名單，行政院有卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮、發言人李慧芝與副秘書長王貴蓮；國民黨團為總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強；民眾黨團為總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿；民進黨團為總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長陳培瑜。

▲柯建銘於會議開始前擋住傅崐萁，不讓傅崐萁坐卓榮泰旁邊。（圖／記者屠惠剛翻攝）

歷經2.15小時的閉門會議，整場會議於下午4時15分左右落幕，由民眾黨團的黃國昌、張啓楷、陳昭姿先出面受訪。但張啓楷於會後透露，在2小時15分鐘的會議當中，「柯建銘一個人講了大概3、40分鐘，導致整個會議都拖延，很多重要事情沒辦法好好談，他在會上竟扯到蔣中正！」民眾黨擔心這幾天許多廠商被砍單、停單，甚至放無薪假或停產，但柯建銘竟說「你這廠商自己要避險啊」。

張啓楷稱，現在全民一心，各行各業解決川普32％高關稅核彈，結果柯建銘竟然說「川普在搞全球大罷免」，而自己喊話要民進黨停下來、不要再搞大罷免，結果柯建銘竟然可以講說「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」等。

此外，立院民眾黨團主任陳智菡也於臉書發文酸說，今天3黨團幹部開會，「毫無疑問，依舊是柯建銘主場。」並整理出8項重點，「柯建銘自稱有與USTR談判經驗」、「談動員戡亂時期」、「因為老蔣沒有答應一邊一國，才導致現在要搞大罷免」、「川普在搞全球大罷免」、「卓榮泰同意做專案報告，但我柯建銘反對」、「廠商自己要避險」、「你們要搞鬥爭怎麼搞得過我」、「在這邊談是浪費時間」。

▼民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）