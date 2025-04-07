朝野共商2.15小時　張啓楷：「柯建銘講40分鐘」說川普搞全球大罷免

▲行政院長卓榮泰邀請藍綠白黨團3長會商國政，圖為民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日下午2時邀請立院藍綠白黨團3長會商國政，整場會議約2小時15分鐘落幕。立院民眾黨團副總召張啓楷痛批，立院民進黨團總召柯建銘「一個人講了大概3、40分鐘」，導致整場會議被拖延，包括扯到故總統蔣中正，甚至說川普在搞「全球大罷免」、「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」。

卓榮泰7日下午2時邀立法院長韓國瑜、3黨團3長赴政院共商國是，但韓最終未允諾與會。至於會商名單，行政院有卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮、發言人李慧芝與副秘書長王貴蓮；國民黨團為總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強；民眾黨團為總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿；民進黨團為總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長陳培瑜。

整場會議約於下午4時15分左右結束，由民眾黨團的黃國昌、張啓楷、陳昭姿先出面受訪。黃國昌表示，「卓榮泰也非常有雅量，直接承認簡報內容真的過於簡略」，並允諾到立法院進行報告，以及提供台灣各產業受到的衝擊影響評估，「我們希望行政院能真正儘速的履行承諾，負責任到國會進行報告，負責任向台灣社會說明衝擊影響評估。」

張啓楷提到，先報告比較好的消息，民眾黨團明確要求卓榮泰儘速到立院專案報告，獲卓當面允諾，8日下午韓國瑜將召集3黨團3長開會，盡快將時間排出來，且原則上在本週專案報告，以及提供衝擊影響評估，還有要跟美國怎麼談、能要到多少東西；另外界關注的警察人員人事條例覆議案，也希望盡快在立院處理。

張啓楷指出，今天比較遺憾的是，在2小時15分鐘的會議當中，「柯建銘一個人講了大概3、40分鐘，導致整個會議都拖延，很多重要事情沒辦法好好談，他在會上竟扯到蔣中正！」民眾黨擔心這幾天許多廠商被砍單、停單，甚至放無薪假或停產，但柯建銘竟說「你這廠商自己要避險啊」。

張啓楷稱，現在全民一心，各行各業解決川普32％高關稅核彈，結果柯建銘竟然說「川普在搞全球大罷免」，而自己喊話要民進黨停下來、不要再搞大罷免，結果柯建銘竟然可以講說「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」等。

張啓楷透露，自己要民進黨團從明天開始別杯葛立院、別再貼紅條，讓行政院趕快好好報告、通過福國利民法案，「吳思瑤不同意、不允諾，也不擔保明天繼續貼紅條杯葛，還要繼續搞大罷免。」儘管表面上說要團結一致，共同解決川普高關稅問題，「私底下還在下毒手，真的是精神錯亂」。

張啓楷也說，美國稱已有50多個國家爭著跟川普對話，要跟美國溝通降低關稅，而台灣不是由鄭麗君組好小組了嗎？要趕快去，且要讓人民知道規劃內容、要回來什麼，「他們（行政院）說會適時跟我們講，可是多數認為是機密，這部分就請全民等著看，看政院等等怎麼跟大家交代」。