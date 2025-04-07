卓榮泰願赴立院報告　黃國昌：政院認PPT簡略、將提產業影響評估　

▲行政院長卓榮泰邀請藍綠白黨團3長會商國政，圖為民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日下午2時邀請立院藍綠白黨團3長會商國政，整場會議約2小時15分鐘左右。身兼民眾黨團總召的民眾黨主席黃國昌會後轉述，卓榮泰會中非常有雅量，承認簡報內容過於簡略，並願意到立院進行報告，以及提供台灣各產業受到的全面性衝擊影響評估。

卓榮泰7日下午2時邀立法院長韓國瑜、3黨團3長至政院共商國是，國民黨、民眾黨、民進黨都出席，惟韓國瑜最終未允諾與會。根據會商的出席官員與民代名單，行政院有卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮、發言人李慧芝與副秘書長王貴蓮；國民黨團由總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強出席；民眾黨團為總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席；民進黨團為總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長陳培瑜與會。

而整場會議約於下午4時許結束，黃國昌於會後受訪時表示，今天民眾黨團本於最大誠意跟善意來行政院聽取報告，同時對於行政院接下來所要採行的措施，理解需要國會怎麼樣協助，民眾黨一定把國家利益放在最重要的地方。

黃國昌提及，今天卓榮泰有提供給大家簡報，而「卓榮泰也非常有雅量，直接承認簡報內容真的過於簡略」，在川普新的關稅政策下，針對目前台灣各產業受到的全面性衝擊影響評估，民眾黨團希望行政院可以回答，才可以理性判斷政院提出的簡略方案，有沒有辦法解決第一輪問題，同時民眾黨團也針對政院提出的方案、缺漏、不足之處，善意提供諸多建議。

黃國昌說，卓榮泰會中承諾，願意到立法院進行報告，也願意提供衝擊影響評估，「我們希望行政院能真正儘速的履行承諾，負責任到國會進行報告，負責任向台灣社會說明衝擊影響評估。」不過會中也非常遺憾，發生很多不必要的插曲、時間浪費，就交給黨團副總召張啓楷與幹事長陳昭姿補充說明。