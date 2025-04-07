柯建銘：川普是打「全球大罷免」！　貨幣戰爭第三世界大戰

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘在會後接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

面對美國總統川普的對等關稅政策，對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日下午2時邀請國民黨、民眾黨、民進黨立法院黨團三長，一同會商國政。民進黨立法院黨團總召柯建銘在會後表示，川普是打貨幣戰爭，他要把工廠趕回美國，解決美國國債問題，這是第三次世界大戰，「川普要打什麼？是打全球大罷免，第一當然是針對中國」。

柯建銘在會商結束後受訪表示，面對史上最大股災，此時此刻世界局勢，要從世界看待，川普是在打「貨幣戰爭」，全世界除了真正戰爭以外，最強就是貨幣戰爭，川普用貨幣戰爭實踐選舉諾言，講要讓美國偉大，現在也不是民主供應鏈或是紅色供應鏈問題。

柯建銘表示，川普要把很多工廠趕回美國，解決美國國債問題，所以這是第三次世界大戰，打的是貨幣戰爭，其實川普當選以後，國家當然有評估，「川普要打什麼？是打全球大罷免，第一當然是針對中國」。他說，另外很重要是要解決俄烏戰爭問題。

「發動全球大罷免，是先把中國打掉！」柯建銘突然話鋒一轉，提及今天在朝野會商前，他不滿行政院的座位安排，不認同把國民黨團總召傅崐萁安排在賓客主位一事。他說，今天朝野立法院，外面一定說「座位不對」，不管誰安排的，當然都應該予以導正，行政院排不對，應該要講話，傅崐萁硬要坐在主位，翹起二郎腿。

柯建銘表示，這不是談判是對話，對話是你來我往，他自己也當過在野黨總召，到行政院時自己知道不是執政黨，安排座位是對立跟兩邊的，是公平的。他強調，自己不能容忍的是，傅崐萁在香港的發言，自稱是代表中央政府，「這種場景在行政院，不是都應該要改正嗎？」