支持政院880億預算應對關稅　傅崐萁要卓榮泰赴立院報告清楚

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對美國總統川普的對等關稅政策，對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰今（7日）下午邀請國民黨、民眾黨、民進黨立法院黨團三長，一同會商國政。國民黨團總召傅崐萁會後受訪時強調，會議中聽到卓榮泰提出對勞工、產業紓困，總共880億的特別預算，國民黨本於要解救2300萬鄉親的立場願意協助；至於民進黨團總召柯建銘質疑他為何能坐在主賓座，險先引發衝突，傅崐萁說，重要的是，政治人物把人民放在心的哪裡，其他都不重要，希望讓台灣盡快走出陰霾。

傅崐萁表示，國民黨團出席行政院的邀約，是有感於此波關稅戰對台灣的重創，造成幾乎是國難級問題，台股在清明連假後也迎來黑色星期一，早盤重挫2086點，創下歷史最大跌幅，這是對台灣兩千三百萬人的重擊，要如何讓台灣人撥雲見日、度過危機？剛剛在會場聽到卓榮泰提出的勞工、產業紓困，總共880億的特別預算，國民黨本於要解救2300萬的鄉親，展開最大的誠意聆聽卓榮泰所提出的事項，國民黨也表態願意協助，畢竟全國人民面對撞擊是否能被解決才是重要的，到底是短期問題，還是各行各業大蕭條的開始？

傅崐萁說，人民遭受的苦難，國民黨團會站出來幫忙，他在會中也有提到，台美應積極協商，相信行政院會給國人清楚的報告，到底有哪些產業受到衝擊？要何去何從？希望卓榮泰到立法院報告清楚，國民黨願意共赴國難。

另，柯建銘要求傅崐萁離開主賓位，雙方出現動手拉扯的場面，傅對此表示，今天上演「誰坐哪裡」的小插曲，最重要的是人民在政治人物心裡，應該坐在什麼位置。傅指出，怎麼解決貧困才是各黨要團結處理的問題，人民放在哪裡是最重要的，呼籲朝野政黨放下意識形態，一起為國為民，讓台灣盡快走出陰霾。

