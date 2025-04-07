警攜手地方善心人士　助弱勢家庭迎向溫暖春日





▲警方主動結合在地社區力量發放愛心物資。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在日漸寒涼的春季裡，台東馬蘭地區傳來一則溫馨消息。為協助轄內生活困難的弱勢家庭，台東警察分局馬蘭派出所近期主動結合在地社區力量，攜手仁和里辦公處及熱心民眾募集生活物資，舉辦了一場別具意義的愛心物資發放活動，為需要幫助的里民送上實質援助與社區的關懷。

活動起因於馬蘭派出所員警在日常勤區查察勤務中，發現多戶里民家境清寒、生活拮据。所長蘇世明獲悉後，隨即指示同仁積極協調資源，並聯繫仁和里里長李坤智及多位善心人士共同響應。經過多方努力，成功募集了10份愛心物資包，內含民生必需品，期望為弱勢家庭緩解燃眉之急。

發放儀式近日於仁和里服務處舉行，由里長李坤智與所長蘇世明聯袂主持，並親自將物資送到受助民眾手中。活動現場氣氛溫馨，除了物資發放，也藉機宣導近期常見的詐騙手法及交通安全知識，提醒里民提高警覺，守護自身安全。

台東警察分局表示，此次行動不僅提供物質支援，更促進了警民交流，強化社區安全網絡。未來將持續結合社區資源，落實對弱勢族群的關懷與照顧，並呼籲更多民眾踴躍參與愛心行列，讓善的力量在社區中持續發酵，為更多需要幫助的人帶來希望與力量。