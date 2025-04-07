台東首尾黑鮪魚出海競逐　縣府祭20萬獎金助攻漁業熱潮

▲台東縣府祭20萬獎金助攻漁業熱潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年四月至六月，是太平洋黑鮪魚洄游經過台灣東部海域的季節。今年，為了激勵在地漁民出海作業、推廣海洋漁業文化，台東縣政府首度舉辦「捕獲本縣第一尾黑鮪魚」獎勵活動，成功捕獲首尾黑鮪魚的漁船將可獲得高達20萬元的獎金，消息一出，引起當地漁民社群高度關注。

本次活動由台東縣政府農業處主導，並由新港區漁會執行相關申辦與鑑定作業。根據規定，參與活動的漁船需具備中央主管機關核發的合法黑鮪魚捕撈資格，且漁船須設籍於台東縣。同時，漁獲須為在台灣沿近海海域捕撈的太平洋黑鮪，重量需達180公斤以上，且在起鉤時為活魚。漁船捕獲後，必須立即為漁獲繫上生態標籤並通報綠島漁業通訊電台，且需最先駛抵新港漁港，始符合獎勵資格。

黑鮪魚，又稱藍鰭金槍魚，是全球極具經濟價值的高級食用魚類，不僅營養價值高，其市場價格更是屢創新高。過往類似的首尾黑鮪魚獎金活動多於屏東或台南等縣市舉辦，台東今年首度加入，不僅展現地方政府對漁業振興的重視，也象徵台東海洋資源管理正邁向新階段。

農業處表示，透過舉辦此類獎勵活動，除了希望增加漁民的出海意願，也盼吸引更多民眾關注黑鮪魚季，進一步推廣本地漁業文化與海洋保育觀念。該處亦強調，活動同時具有生態永續思維，結合生態標籤與即時通報制度，有助於即時掌握黑鮪魚捕撈情況，並強化產銷履歷與漁獲管理。

目前黑鮪魚季節已開跑，有意參與競逐首尾獎金的漁民可洽詢新港區漁會，相關細節與申請流程將由漁會協助說明與辦理。隨著活動展開，台東海域再度成為各界矚目的焦點，外界也樂見台東在推動永續漁業與地方創生上邁出堅實的一步。