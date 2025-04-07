台東警巡邏車山道遇野狗竄出　失控偏轉撞斷樹側翻1警受傷

▲台東關山警巡邏車山道遇野狗側翻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局一輛巡邏車7日下午在東5鄉道發生側翻意外。據了解，車輛當時正由一名李姓員警駕駛，因原勤務所網路中斷，欲前往鄰近分駐所協助民眾進行報案程序，途中突遭野狗竄出，閃避不及導致失控撞向路旁林地，巡邏車當場側翻，車頭撞毀一棵路樹。事故所幸未釀成重大傷亡，僅駕駛員輕傷。

事發地點位於東5鄉道約3公里處，該路段地處山區，周邊林木茂密。編號225的巡邏車車頭嚴重受損，駛離道路後撞毀數枝倒伏的樹木，車頂及側車窗也有凹陷破損痕跡，事故發生後另有一輛巡邏車及吊車到場協助。

根據警方說明，當時台電施工影響關山聯合所的網路連線，為不耽誤民眾報案進度，李姓員警決定開車至海端聯合所借用電腦進行開案。不料途中突有一隻野狗自路邊竄出，陳員雖立即閃避，但因距離過近且路面濕滑，車輛失控翻覆，滑落路旁草坡。

事故發生時車速不快，李員也有依規定繫上安全帶，經送醫後確認僅右手臂輕微擦傷，並無生命危險。酒測結果為零，已排除酒駕可能。

關山分局交通小隊已到場進行測繪及事故調查，後續將進一步釐清事發細節及責任歸屬。警方也提醒駕駛人，山區道路經常有野生動物出沒，行駛時應保持高度警覺，並適時減速，確保行車安全。