屏東警局38位中階警官職務異動　調整人員名單曝光

▲屏東縣政府警察局 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局今(7)日發佈38位中階警官異動命令，並統一訂於114年4月10日（星期四）上午10時前辦理交接完畢。

警察局為應當前治安工作需要，經戴台㨗局長邀集二位副局長、主任秘書、督察長、刑事警察大隊大隊長及人事室主任等人員，就現有職缺依適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平及職期調任等原則通盤檢討，計調整38員職務。

職務異動人員如下：

(一) 屏東分局大同派出所警務員兼所長黃財源調陞本局保防科第七序列警務員。

(二) 本局保防科調查員鍾兆仁調陞內埔分局勤務指揮中心主任。

(三) 刑事警察大隊第二組警務員蔡文雅陞任刑事警察大隊第二組第七序列警務員。

(四) 潮州分局中山路派出所警務員兼所長陳皇瑞調陞潮州分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長。

(五) 本局鑑識科警務員蔡佳倫陞任本局鑑識科第七序列警務員。

(六) 本局督察科警務員黃治憲調陞本局行政科第七序列警務員。

(七) 東港分局東港派出所巡官兼所長黃奕鳴陞任東港分局東港派出所警務員兼所長。

(八) 屏東分局民生派出所巡官兼所長高健展陞任屏東分局民生派出所警務員兼所長。

(九) 內埔分局第四組巡官李仁輝調陞本局督察科警務員。

(十) 里港分局第三組巡官洪毓慧調陞本局保防科調查員。

(十一) 恆春分局第一組巡官江俊賢調陞恆春分局建民派出所警務員兼所長。

(十二) 刑事警察大隊第二組偵查員陳德穎陞任刑事警察大隊第二組警務員。

(十三) 刑事警察大隊第二組偵查員李心晏陞任刑事警察大隊第二組警務員。

(十四) 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員陳元培調任東港分局偵查隊警務員兼副隊長。

(十五) 東港分局琉球分駐所警務員兼所長蔡孟儒調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員。

(十六) 潮州分局警備隊警務員李依宸調任本局秘書科警務員。

(十七) 東港分局南州分駐所巡官兼所長陳伯忠調任屏東分局大同派出所巡官兼所長。

(十八) 潮州分局竹田分駐所巡官兼所長盧智勝調任潮州分局內勤巡官。

(十九) 屏東分局新鐘派出所巡官兼所長蔡宗賢調任潮州分局竹田分駐所巡官兼所長。

(二十) 內埔分局瑪家分駐所巡官兼所長謝東穎調任潮州分局中山路派出所巡官兼所長。

(二十一) 恆春分局墾丁派出所巡官兼所長林延諭調任屏東分局巡官。

(二十二) 恆春分局建民派出所巡官兼所長陳亭妤調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查員。

(二十三) 刑事警察大隊偵查第三隊偵查員楊昱謙調任恆春分局墾丁派出所巡官兼所長。

(二十四) 屏東分局第五組巡官曾惠淑調任恆春分局巡官。

(二十五) 屏東分局第一組巡官顏明正調任屏東分局新鐘派出所巡官兼所長。

(二十六) 東港分局新園分駐所巡官兼所長陳正華調任東港分局第一組巡官。

(二十七) 東港分局崁頂分駐所巡官兼所長蔡曜陽調任東港分局新園分駐所巡官兼所長。

(二十八) 東港分局第二組巡官林子凱調任東港分局崁頂分駐所巡官兼所長。

(二十九) 東港分局第四組巡官劉永欽調任東港分局琉球分駐所巡官兼所長。

(三十) 東港分局第五組巡官李宣益調任東港分局南州分駐所巡官兼所長。

(三十一) 潮州分局中山路派出所巡官兼副所長郭家豪調任潮州分局新埤分駐所巡官兼所長。

(三十二) 潮州分局第三組巡官林鉦軒調任潮州分局中山路派出所巡官兼副所長。

(三十三) 內埔分局第二組巡官陳宜廷調任內埔分局瑪家分駐所巡官兼所長。

(三十四) 內埔分局龍泉派出所警務員兼所長黎昭明調任內埔分局萬巒分駐所警務員兼所長。

(三十五) 內埔分局第四組巡官陳俊宇調任內埔分局龍泉派出所巡官兼所長。

(三十六) 內埔分局第四組巡官陶俊哲調任內埔分局泰武分駐所巡官兼所長。

(三十七) 內埔分局萬巒分駐所巡佐潘建銘調任內埔分局內埔派出所巡佐兼副所長。

(三十八) 內埔分局瑪家分駐所巡佐王文雄調任內埔分局佳義派出所巡佐兼副所長。