南迴地區首座托嬰中心啟用　台東托育網絡向偏鄉延伸

▲南迴地區首座托嬰中心啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府7日在金峰鄉舉辦南迴地區首座托嬰中心「金峰鄉公私協力托嬰中心（洛馨托嬰中心）」開幕典禮，由縣長饒慶鈴主持。這項由縣府攜手金峰鄉公所及民間單位共同推動的托育據點，象徵台東在偏鄉地區布建友善育兒資源的里程碑。

饒慶鈴在致詞中指出，台東縣近年新生兒人數連續三年呈正成長，2023年全縣共有1559名新生兒誕生，其中南迴地區四鄉占181人，托育需求逐漸浮現。為因應家庭對托育資源的渴求，縣府加速托育設施布建，繼既有的4座公私協力托嬰中心及6處私立托嬰機構後，金峰鄉的加入使全縣收托總量上看335名，未來更將啟用兒童及家庭館托嬰中心，持續擴大服務量能。

這座設於金峰鄉正興村的托嬰中心，是南迴地區第一個托育據點，總室內活動面積達160.7平方公尺，設有寬敞遊戲空間及幼兒專屬學習區。根據縣府社會處長陳淑蘭介紹，中心初期配置5位合格托育人員，可收托24名0至3歲嬰幼兒，並著重提供發展性照顧及安全溫暖的托育環境。中心也同步強化托育人員專業訓練，提升照護品質。

社會處進一步指出，該中心7名工作人員均來自南迴地區，不僅實現在地就業，更有助於建立扎根本地的托育網絡。未來在新建的社會福利大樓及社會住宅中，縣府計畫增設更多托嬰據點，持續朝「友善育兒城市」的目標邁進，打造讓年輕家庭願意成家、安心育兒的生活環境。

「金峰鄉公私協力托嬰中心」目前已開放家長申請托育名額，相關報名資訊可洽官方網站「TTBABY台東育見幸福」（https://ttbaby.taitung.gov.tw/）或撥打洽詢電話089-780178。