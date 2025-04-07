法國夫妻環島遇故障　台東熱心警伸援修車送暖

▲法國環島夫妻自行車掉鏈，員警協助排除。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一對法國夫妻近日在台灣展開自行車環島之旅，卻在南迴公路台東段因腳踏車鏈條斷裂受困偏僻山道。所幸大武警分局達仁分駐所警員謝金發巡邏經過，主動上前關心並協助排解困境，讓這對外籍旅人順利踏上旅途，展現台灣警方溫暖助人的一面。

事件發生於近日下午，當時謝姓警員正在轄區執勤，行經台9戊線時發現一對外籍人士牽著腳踏車，面露疲憊與無助神情。謝員見狀立即主動上前詢問狀況，得知這對來自法國的夫妻正在進行環島旅行，卻在行經該段公路時，男方的自行車鏈條突然斷裂，導致無法騎乘。

由於地處偏遠、路段人煙稀少，夫妻二人一時之間無法求援，只能牽著腳踏車沿途步行。幸好遇到熱心的員警，謝員立即將兩人帶回派出所休息，提供熱咖啡安撫他們的疲憊與焦慮，同時透過翻譯軟體進行溝通。經了解後，謝員主動聯絡鎮上的機車行老闆前來支援，順利協助修復車輛，讓這對夫妻得以在原定時程內繼續完成環島旅程。

事後這對法國夫妻對警方的即時援助表達深深感激，並對台灣警方的人情味留下深刻印象。

大武警分局對此表示，警察為民服務不分國籍與背景，能及時協助外籍旅客解決困難，除了展現警察親民的一面，也向國際旅人傳遞出台灣社會友善與溫暖的正面形象。