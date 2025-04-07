英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

▲英國一名26歲護理師緊急送醫，但院方延誤治療16個小時，護理師術後醒來發現自己失去一條腿。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名現年26歲的女護理師先前因腿部劇痛，到一間地區醫院急診室就醫，沒想到院方卻延誤治療16個小時，等到護理師手術醒來後竟少了一條腿。

根據《太陽報》報導，當時年僅22歲的茉莉（Molly Harbron）先前因左腿部劇痛、麻木、冰冷、變色，於是前往西約克郡一間地區醫院急診室就醫，當時醫師懷疑她患有深部靜脈栓塞（DVT），非常危險，不過醫院方面卻在16個小時後才安排讓她進行手術，等到茉莉手術結束，發現自己的左腿已被截肢。

茉莉剛從麻醉清醒，就看到醫師展示被截去的小腿，她表示，當自己醒來後覺得陷入一場惡夢，當場崩潰大哭，截肢前她擁有美好生活，從事護理師工作的她，每周會跑步3次，但失去一條腿之後，她覺得生活沒有任何意義，難過到崩潰的她在住院18天出院後，辭去護理師工作。

根據醫院解釋，雖然當時懷疑茉莉罹患非常危險的深部靜脈栓塞 (DVT)，但醫師未能進行充分檢查，手術也因此推遲到隔天下午1點多進行，院方也坦言，若茉莉可以在送醫當晚9點前接受手術，或許可以避免截肢，坦承確實有疏失。

針對這起醫療糾紛，茉莉透過律師向院方爭取最終的賠償金額，以支付自己終身物理治療、義肢維護的費用。事隔近5年，茉莉已習慣義肢生活，她可以自行走下樓、去商店或開車，此外，茉莉在手術後1個月就遇上靈魂伴侶，兩人也已步入婚姻；不過她仍強調，希望能藉由自己的故事，讓其他人不必再承受同樣的傷痛。

▲她失去一條腿之後難過到崩潰，在住院18天出院後辭去護理師工作。（圖／翻攝自X）

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