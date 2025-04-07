　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

女護理師倒在急診室　她醒來「少了1條腿」崩潰辭職

▲英國一名26歲護理師緊急送醫，但院方延誤治療16個小時，護理師術後醒來發現自己失去一條腿。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名現年26歲的女護理師先前因腿部劇痛，到一間地區醫院急診室就醫，沒想到院方卻延誤治療16個小時，等到護理師手術醒來後竟少了一條腿。

根據《太陽報》報導，當時年僅22歲的茉莉（Molly Harbron）先前因左腿部劇痛、麻木、冰冷、變色，於是前往西約克郡一間地區醫院急診室就醫，當時醫師懷疑她患有深部靜脈栓塞（DVT），非常危險，不過醫院方面卻在16個小時後才安排讓她進行手術，等到茉莉手術結束，發現自己的左腿已被截肢。

茉莉剛從麻醉清醒，就看到醫師展示被截去的小腿，她表示，當自己醒來後覺得陷入一場惡夢，當場崩潰大哭，截肢前她擁有美好生活，從事護理師工作的她，每周會跑步3次，但失去一條腿之後，她覺得生活沒有任何意義，難過到崩潰的她在住院18天出院後，辭去護理師工作。

根據醫院解釋，雖然當時懷疑茉莉罹患非常危險的深部靜脈栓塞 (DVT)，但醫師未能進行充分檢查，手術也因此推遲到隔天下午1點多進行，院方也坦言，若茉莉可以在送醫當晚9點前接受手術，或許可以避免截肢，坦承確實有疏失。

針對這起醫療糾紛，茉莉透過律師向院方爭取最終的賠償金額，以支付自己終身物理治療、義肢維護的費用。事隔近5年，茉莉已習慣義肢生活，她可以自行走下樓、去商店或開車，此外，茉莉在手術後1個月就遇上靈魂伴侶，兩人也已步入婚姻；不過她仍強調，希望能藉由自己的故事，讓其他人不必再承受同樣的傷痛。

女護理師倒在急診室　她醒來「少了1條腿」崩潰辭職

▲她失去一條腿之後難過到崩潰，在住院18天出院後辭去護理師工作。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
人妻才剛「代駕5分鐘」尖叫一聲！他秒醒接回方向盤：還是我來開吧
換透天厝被婆婆大姑當旅館　她向尪抱怨反被批：害我有婆媳問題
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／議員陳怡君涉貪300萬！檢聲請延押饅頭主任
未來一周2波鋒面「全台有雨」　周六雨勢擴大
蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝
蔡阿嘎見台股大跌崩潰！　突PO「坐公園黑白照」
總統幕僚涉共諜案！火速開除黨籍　民進黨中評會下週優先處理
蹦闆1300多萬資金在股市　慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

兒子當小王　母遭綁電線桿「集體羞辱」！印度村民暴怒群毆

日7-11店長「半年沒休假」重度憂鬱輕生　日政府認定職災

打減肥針「化膿流汁」超恐怖！她愛美砸5000多元　竟挨刀又留疤

泰13歲男童「跟朋友吵架」怒槍斃對方！　9歲就染上毒癮

三星旗下電視業務閃過關稅大刀　高層：生產多在墨西哥

16歲少女喝醉　男假好心「拉進公廁性侵」！2友竟加入還錄影

川普課稅課到企鵝家門口！　馬斯克也酸「很好笑」

日本劇組誤觸爆破裝置！1演員「耳膜慘被炸傷」　NHK道歉了

媒體人為何被拉入白宮機密群組？　竟是iPhone功能釀禍

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

大甲媽到北斗！「許效舜」到場人氣直逼顏清標　合照完才知非本尊

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

兒子當小王　母遭綁電線桿「集體羞辱」！印度村民暴怒群毆

日7-11店長「半年沒休假」重度憂鬱輕生　日政府認定職災

打減肥針「化膿流汁」超恐怖！她愛美砸5000多元　竟挨刀又留疤

泰13歲男童「跟朋友吵架」怒槍斃對方！　9歲就染上毒癮

三星旗下電視業務閃過關稅大刀　高層：生產多在墨西哥

16歲少女喝醉　男假好心「拉進公廁性侵」！2友竟加入還錄影

川普課稅課到企鵝家門口！　馬斯克也酸「很好笑」

日本劇組誤觸爆破裝置！1演員「耳膜慘被炸傷」　NHK道歉了

媒體人為何被拉入白宮機密群組？　竟是iPhone功能釀禍

詹懷雲《有病才會喜歡你》首周破1200萬票房！奪2項2025國片冠軍

快訊／議員陳怡君涉貪300萬！檢認饅頭主任會串證　今聲請延押

鍾欣凌減重6公斤「半夜餓哭」吐煎熬！　體檢遭健檢中心退貨原因曝光

700萬女星3度訪台「一日店長」見粉絲　懂吃點名：想喝超大杯！

新北棒球隊獲冠名贊助　林鴻道攜手侯友宜推動基層體育發展

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

張家輝執導《贖夢》片尾藏彩蛋！　驚見「劉德華本尊」影迷全看傻

王威晨、朱育賢選秀低順位同日千安　吳東融：給學弟的鼓勵

關稅恐釀缺藥危機　專家揭實際衝擊：政府應盤點藥品來源國

中職本季拚300萬人次進場！前18戰湧破21萬　悍將人氣僅次兄弟

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

國際熱門新聞

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

川普關稅維持到「貿易逆差」消失

即／川普：關稅超棒　替美帶來數百億收入

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

美財長：有超過50國聯絡白宮談判

即／日韓股市開盤暴跌　觸發期貨熔斷

這水果是抗癌聖品！預防6癌「發病降20%」

女童爬山撿到特殊石頭！　竟是3800年前護身符

傳黃仁勳現身川普俱樂部

關稅重挫　哈根達斯1口味危險了

.「牛仔褲之都」被課50%關稅　代工Levis台商喊災難

美國與全球「經濟衰退」機率飆到60%

更多熱門

相關新聞

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

英國一名男子所養的寵物貓Sunshine，養了6個月時溜出家中從此下落不明，他一直以為小貓可能已經被人賣掉或死亡，沒想到相隔16年後，因為沒換電話號碼，意外獲得找到愛貓的通知。

記者被拉入白宮機密群組要怪iPhone

記者被拉入白宮機密群組要怪iPhone

少年不及格輕生　隔天被通知系統誤判成績

少年不及格輕生　隔天被通知系統誤判成績

詐領保險金殺2孩　女4億不法收入拿去賭博

詐領保險金殺2孩　女4億不法收入拿去賭博

不是不自律！曝中年發福最大元兇

不是不自律！曝中年發福最大元兇

關鍵字：

護理師英國截肢醫療疏失靜脈栓塞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

TANK命危「心肝移植成功」！消失半年心臟衰竭

更多

最夯影音

更多

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面