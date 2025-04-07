媒體人為何被拉入白宮機密群組？　竟是iPhone功能釀禍

▲美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

先前美國白宮傳出高層的Signal私密國安群組的內容竟然外流給《大西洋月刊》主編戈德堡（Jeffrey Goldberg），戈德堡甚至因此提前得知美軍對葉門（Yemen）軍事行動的細節。事後調查後顯示，戈德堡之所以會意外進入白宮高層的Signal私密國安群組，是美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在使用iPhone的過程中，因為iOS的「聯絡人建議」的關係，誤將戈德堡的聯繫方式存成美國國家安全會議發言人休斯（Brian Hughes），最終在建立Signal群組時，才讓戈德堡意外進入。

根據《衛報》報導指出，整起事件的錯誤的源頭可追溯至2023年10月。當時戈德堡為了撰寫一篇批評川普對待傷殘軍人態度的報導，所以透過電子郵件聯繫川普競選團隊。而這封郵件被轉發至當時川普團隊發言人休斯手中，休斯又透過iMessage將信件轉給沃爾茲，讓沃爾茲準備回應內容。

但在這個過程中，休斯除了貼上信件內容外，還意外將戈德堡的在電子郵件中的簽名檔也貼在iMessage內傳送給沃爾茲。而沃爾茲的iPhone疑似就將這封簡訊中所附帶的電子郵件、電話號碼，認定為休斯的「新聯繫資訊」。

而在某次沃爾茲使用iPhone時，沃爾茲的iPhone啟動「聯絡人建議更新」（Contact Suggestion Update）功能，沃爾茲就因此誤將戈德堡的號碼誤存入休斯的聯絡人資料中。最終導致3月13日在Signal成立名為「Houthi PC small group」的Signal群組時，沃爾茲錯將戈德堡納入其中，讓戈德堡接觸到美軍針對胡塞武裝（Houthi）的軍事行動機密。

據了解，「聯絡人建議更新」是iPhone上的獨有服務，該服務是透過Siri的智慧學習功能，在郵件、訊息、電話等應用程式中，主動建議更新可能的聯絡人資訊。 例如，當郵件中收到新的聯絡資訊時，Siri可能會建議將該資訊新增到您的聯絡人中。而沃爾茲就是因為這樣，誤將戈德堡的聯絡方式誤植進休斯的連絡資訊中。

整起事件爆發後，白宮資訊科技辦公室展開鑑識調查，發現聯絡人資訊的儲存錯誤，確實是由iOS系統的「聯絡人建議更新」自動功能所致，當中也沒有沃爾茲刻意為之的跡象。

後續沃爾茲也為此向川普道歉，並否認曾與戈德堡接觸。其實沃爾茲在受訪時也提過，戈德堡的號碼是「自動吸進」他的手機中，暗示是技術問題而非個人操作。

有知情人士表示，川普一度考慮將沃爾茲撤職，尤其川普十分憤怒沃爾茲竟然私底下與自己最討厭的「敵對媒體」《大西洋月刊》主編有聯絡。但最終川普決定不處理此事，理由是川普不想讓媒體獲得「成功逼迫川普撤換內閣高層」的滿足感，尤其整起事件事發之時，才是川普第二任期的初期。

儘管川普接納道歉，但該事件依然激起對白宮資安與通訊政策的關注。目前白宮仍授權官員使用Signal作為跨部門即時通訊工具，原因在於目前尚無其他成熟平台可替代。有知情人士表示，包括前任拜登政府在內，至今未能建立一套能取代Signal的官方通訊系統。

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