天才玩家！英少年考試不及格輕生　隔天被通知「系統誤判成績」

▲英國一名少年因為考試不合格輕生，事後他的父母才得知是命運造化弄人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

常在全球線上遊戲排位比賽中，位列前5名的17歲少年亞歷克斯（Alex Henshaw），由於得知自己未通過中等教育普通證書（GCSE）的數學考試，萬念俱灰下竟選擇結束自己的生命。令人痛心的是，事後他的父母才發現，兒子的考試成績經系統重新評分後，其實已經合格了。

每日郵報報導，來自漢普郡（County of Hampshire）溫徹斯特（Winchester）的亞歷克斯亨肖，患有自閉症與注意力不足過動症（ADHD）。即便他有先天疾病，在全球線上遊戲比賽中卻經常排在第5名，堪稱「天才玩家」。另據調查，亞歷克斯在考試成績公布1個月後，於去年9月結束自己的生命。然而，隔天他的母親麗莎漢密爾頓（Lisa Hamilton）收到電子郵件通知，稱她兒子的數學成績已在重新評分後判定為合格。

漢密爾頓在法庭上表示，「兒子當時非常痛苦，因為他沒能通過GCSE的數學考試。但系統重評結果出爐後顯示他已及格，我是在隔天才收到這個消息。」亞歷克斯對未來充滿計畫，包括與父親一起去日本旅行以及進遊戲設計公司工作實習，正就讀於貝辛斯托克科技學院（Basingstoke College of Technology）的他，修讀遊戲設計的商業與技術教育委員會（BTEC）課程。據悉，他在該門課程中表現出色，甚至有一次因為作業太優秀而被老師懷疑作弊。

調查顯示，在事發當天早上，漢密爾頓因為無法打開亞歷克斯的房門報警求援。消防隊員使用大鐵鎚破門而入，才發現亞歷克斯已無呼吸心跳。法醫報告指出，亞歷克斯的死亡原因是頸部遭到壓迫窒息而死。然而，他並沒有留下遺書，因此負責調查的漢普郡法醫羅茲坎普（Rosamund Rhodes-Kemp） 表示，無法確定亞歷克斯選擇結束生命的具體原因。

調查也提到，除了考試壓力，亞歷克斯還擔心需在班上進行報告，讓他感到極度不安。羅茲-坎普還在調查結論中表示，「很明顯亞歷克斯在所學科目上非常有天賦，並且極有可能在他選擇的領域中擁有光明的未來。他經常是全球前10名的遊戲玩家。無論出於什麼原因，我們永遠無法確定，他在2024年9月10日選擇結束自己的生命。」

羅茲坎普表示，「亞歷克斯面對著巨大的挑戰，不僅是生理上的，還包括神經系統方面的問題。這些問題不僅影響他的身體健康，也影響他與他人建立友誼的能力。儘管如此，他仍然在這個並不總是友善的社會中努力生存，這本身就是對他的極大肯定。但很遺憾，無論是什麼原因導致他的死亡，我都感到非常抱歉。這是一個無法預測或防止的衝動行為，而他的家人沒有任何責任。」

漢密爾頓在接受調查時提到，儘管亞歷克斯患有自閉症，他仍然是一個「快樂的孩子」，對下學年的課程充滿期待，也很憧憬與父親一起前往日本旅行的計畫。另一方面，身為母親的她，也表達對英國國家醫療服務系統（NHS）資金不足的不滿，及在為3個患有自閉症的孩子爭取專業教育支援時所面臨的困難，「特殊教育需求系統就像在推著河水往上走。我每天都在為他們爭取幫助。我必須面對NHS的資金不足，甚至不得不賣掉自己的財物支付亞歷克斯的診療費和腸胃科治療支出。」

另一方面，亞歷克斯的父親也對兒子的離世表達深深的哀傷。父親表示，「我們關係良好，會一起聊天、做飯、看電影。亞歷克斯從未表現出任何異常，也沒有告訴我有什麼事情困擾著他。我非常想念我的兒子，他不僅是我的孩子，也是我的朋友。」

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