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詐領保險金殺害2親生孩子　母親「4億不法收入」拿去賭博

為詐領保險金母親殺害2親生子女　得手後把4億不法收入「拿去賭博」

▲越南女子先後殺害兩名年幼兒子，事後卻拿著4億越南盾四處遊玩賭博。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

越南廣南省（Quảng Nam）一名41歲婦女Tô Thị Ty Na為詐領保險金，涉嫌於2021年至2023年間先後殺害兩名年幼兒子，事後卻拿著4億越南盾（折合新台幣約51.5萬元）四處遊玩賭博，引發全國震驚與憤怒。目前該名婦女已遭刑事起訴並羈押。

綜合外媒報導指出，Tô Thị Ty Na膝下有三男一女共四名子女，其中兩名兒子已死亡。長子目前就讀11年級，女兒則為9年級學生。該名婦人的丈夫於五年前病逝後，婦人便無穩定工作，生活狀況持續惡化。街區管理人員與地方政府皆表示，該名婦人平時行蹤不定，甚少出現在登記住址內。

根據越南警方調查，2023年1月2日晚間22時05分，該名婦人的小兒子Nguyễn Văn Hoàng在廁所內死亡，當時婦人對外宣稱小兒子是因跌入水桶而溺斃。

小孩的姑姑表示，在事發當日，弟媳曾打電話通知，表示小姪子不慎跌入廁所水桶中去世。小孩姑姑抵達現場時，小姪子的遺體已被移至屋內。弟媳向姑姑解釋，因為風災造成停電停水，所以家中特地購買大水桶儲水，但不清楚為何桶子會被移至廁所。

小姪子死亡的原因，與弟媳2年前過世的二姪子Nguyễn Văn Hiếu死因相似，兩人皆被發現倒臥水桶內，地點皆在婦人自宅廁所。警方初步認定這些死亡為溺水意外，直到死者姑姑認為其中有異常，向警方報案後，案件才得以重啟調查。

小孩的姑姑向媒體表示，當年二侄子去世時，家屬並未起疑，但直到小侄子也因為相同死因去世時，這才讓家屬感覺有問題，再加上弟媳生性懶散，弟媳甚至在丈夫過世後，就迅速將遺留的房屋與車輛賣掉，並花光家產。

姑姑也提到，弟媳日常便對四名子女疏於照料，長期沉迷吃喝與賭博。她要實際負責照顧其中三名子女。直到2022年底，弟媳突然前來接走兒子，稱「要讓孩子跟媽媽一起住」，但僅過了一週後，孩子隨即離世。

二姪子過世後，弟媳隨即領取超過2億越盾的保險金，而在小姪子於2023年過世後，該名婦人又再領得另筆金額，總計超過4億越盾。小孩的姑姑也提到，弟媳沉迷賭博，長年經濟拮据，但卻每年願意為兒子花費5000萬越南盾投保，這種狀況極不尋常。

而警方依照小孩姑姑的線索持續調查後，發現兩起案件的現場證據顯示極高相似度與作案痕跡，進一步證實小孩母親涉嫌蓄意殺害。2024年4月5日晚間，廣南省公安正式對該名婦人發出刑事起訴與羈押令，罪名為謀殺。經證據比對，警方認定婦人的確涉嫌為詐領保險金蓄意殺害親子。

小孩的伯父受訪時也提到，兩名侄子過世後，弟媳領取大筆保險金，卻未將資金用於家庭照護或改善生活，反而持續流連外地、玩樂賭博。自己與年邁父母無法接受這樣的親情背叛，直言希望法律嚴懲犯行。

而小孩的外公則悲痛表示，自女兒出嫁後便與家庭往來不多，對其生活狀況了解有限。他表示得知消息後「起雞皮疙瘩」，雖然是自己親生骨肉，「但誰能控制她的良心？」

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