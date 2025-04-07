快了！桃園航空城安置宅將啟動驗、交屋

▲桃園航空城安置宅四月中下旬啟動驗、交屋。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受到各界關注的桃園航空城安置住宅，即將進入最後的交屋階段，桃園市政府住宅發展處6日說，於4月中下旬即將啟動分批驗屋及交屋程序。桃園市政府與交通部民航局將以正式公文依序通知民眾驗、交屋期程。

本次航空城安置選配住宅多達1,400多戶，近期會按取得使用執照進度，陸續寄發驗交屋公函，民眾接到公文後，應攜帶身分證明文件，於指定或另予約定的時間到場驗屋。驗屋時會提供標準表單讓民眾記錄驗屋需改善之處，以保障住戶權益，並於通知繳納第一期購屋款後，辦理產權移轉。

航空城安置住宅工程共有11個街廍、51棟、1,925戶，分別有桃園市府及交通部民航局等基地，俗稱蛋白區與蛋黃區，各基地均已邁入全區收尾及工程驗收階段，也正同步申請使用執照中，3月底已領得第一張使用執照，其他安置住宅亦將於5月底前全數領得使用執照。

市府都發局表示，市府與交通部以低於營建成本的價格，供安置戶選配安置住宅，但並未減損施工品質，施工過程中相關耐震、防水工法均優於坊間建案，民眾驗屋時可先針對驗屋表單的項目就自宅內部進行驗屋，未來成立管委會時，則依公寓大廈管理條例針對公共區區域點交，以維權益。