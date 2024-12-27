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最大徵收案「桃園航空城」安置住宅年底完工　剩1033戶還沒搬遷

▲▼交通部航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部航政司長韓振華說明桃園航空城住戶搬遷安置進度。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花了5年，全國最大徵收案、徵收範圍達1,413公頃的桃園航空城將完成重要里程碑，4421棟須搬遷建物，目前僅剩23%、1033戶尚未搬遷，安置住宅預計今年底陸續完工，明年4月可開始交屋，估交通部將耗資逾900億元獎勵住戶搬遷，目標115年12月底前全數完成搬遷，桃園機場第三跑道以2030年完工為目標。

為發展桃園機場成為東亞樞紐，促進產業發展與國家經濟轉型，交通部推動桃園航空城計畫，以取得未來桃園機場第三跑道、衛星廊廳、新自由港區用地；攸關桃園航空城計畫能否順利推動的用地取得，自110年完成土地徵收法定程序後，以先建後遷原則辦理各項安置措施。

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交通部航政司長韓振華指出，桃園航空城計畫在機場園區徵收範圍達1,413公頃，須搬遷建物約4,421棟，為充分保障民眾權益，妥善安置搬遷戶，以先建後遷方式協助民眾安置重建，安置措施分安置街廓與安置住宅兩類，目前剩1033戶尚未搬遷。

▲▼桃園航空城安置住宅及街廓區。（圖／交通部提供）

▲▼桃園航空城安置住宅。（圖／交通部提供）

▲▼桃園航空城安置住宅及街廓區。（圖／交通部提供）

其中安置住宅由民用航空局委請桃園市政府施工，投資約109億元，興建共1,067戶的安置住宅。韓振華表示，安置住宅目前均已進入收尾階段，今年年底可望陸續完工，預計於明年4月起開始分批進入驗、交屋程序，台4及台15改線工程預計114年6月完工通車。

安置街廓工程含五大管線、聯外道路，由民航局委託桃園市政府執行，投資約206億元辦理道路、橋梁、公園、管線等工程，街廓總面積為29公頃，其中民眾已選配逾2,000個安置街廓單元，面積約27.63公頃，民眾可在重劃區內自己重建透天厝，預計明年2月起點交給民眾自建住宅。

▲▼桃園航空城安置住宅及街廓區。（圖／交通部提供）

▲桃園航空城安置街廓區可自建住宅。（圖／交通部提供）

韓振華表示，為鼓勵民眾盡早搬遷，交通部也配合行政院航空城專案小組今年3月的決議，針對於期限內完成搬遷之選配安置街廓、選購安置住宅或未選擇安置措施民眾，依不同對象，加發配合加速開發獎勵金、住家房屋補助費、安置街廓重建協助金、房租補助費、區外安置者協助金等搬遷獎勵措施，獎勵措施最晚至115年6月，目標115年12月底前全數搬遷完畢。

韓振華指出，安置住宅和安置街廓都位於桃園航空城蛋黃區內，未來將有桃園捷運綠線可抵達，聯外交通以台31線、台4線和國2為主要聯絡道路，約15到20分鐘就抵達桃園機場，且位置較原住宅更靠近市區。

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