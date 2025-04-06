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這水果是抗癌聖品！預防6癌「發病率降20%」　女性吃了可抗老化

▲▼石榴。（圖／VCG）

▲最新研究發現，石榴不僅可防止6種癌症，還能降低20%的癌症發病率。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

《食品科學與營養》最新研究顯示，石榴對預防多種癌症具有顯著效果，其果汁、種子和萃取物擁有抗增殖、抗腫瘤，以及抗發炎的特性，可有效降低癌症發病率20%以上。此外，石榴還被證實對攝護腺癌、膀胱癌、乳癌、皮膚癌、肺癌，以及大腸癌等6種癌症具有預防效果。

據《哈芬登郵報》報導，科學家發現，石榴中的多酚能抑制癌細胞生長，而類黃酮和單寧成分則能調節慢性炎症。這些成分改變與癌症相關的信號通路，從而減少癌細胞的生長與擴散。研究還指出，石榴能降低癌細胞的毒性，抑制其增殖，還能透過調節多條細胞信號傳遞路徑來發揮抗腫瘤及抗炎症的效果。

報導稱，若將石榴與多種蔬菜一同攝取，還能進一步降低癌症發病風險，預計每年可減少約20萬名與癌症相關的死亡人數。更令人驚喜的是，石榴帶來的好處不僅限於抗癌。它含有豐富的植物性雌激素，能幫助女性緩解更年期症狀，並有助於增強免疫力、延緩衰老、改善皮膚健康，以及促進心血管健康。然而，曾患乳腺癌的患者則不建議過量攝取石榴。

專家指出，新鮮石榴含有豐富的纖維、維生素和礦物質，且熱量和脂肪含量低，是最具營養價值的食用方式；而且石榴的食用方法也很多元，無論是直接食用果肉，或是榨汁加入沙拉、飲品等料理中，都可獲取豐富營養素。專家也建議，若將種子一同打碎飲用，還能攝取到更高的營養價值，進一步提升健康效益。

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