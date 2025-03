她被ChatGPT判斷「罹患血癌」不願相信！　醫院一檢查：是真的

▲瑪莉輸入症狀之後,被ChatGPT判斷罹患血癌。(示意圖/VCG)

記者吳美依/綜合報導

法國女子瑪莉(Marly Garnreiter)長期出現夜間盜汗、皮膚搔癢、體重下降等問題,近期更惡化到胸痛、持續疲憊,輸入症狀之後,被ChatGPT判斷罹患血癌。她起初抱持懷疑態度,未料到醫院接受詳細檢查,竟真的確診血癌。



2024年1月,瑪莉的父親因為大腸癌去世之後,她開始暴瘦、盜汗、皮膚搔癢,但當時血檢結果一切正常,就連醫師都認為,可能是悲傷過度影響健康。



隨著時間流逝,瑪莉逐漸走出喪父之痛,但症狀卻沒有顯著好轉,「我問了ChatGPT,它說我得了血癌。我沒有理它。」

'ChatGPT's devastating diagnosis I refused to believe until medics confirmed' https://t.co/9UqCXNAsIq pic.twitter.com/jFWflROMad