▲瑪莉輸入症狀之後，被ChatGPT判斷罹患血癌。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

法國女子瑪莉（Marly Garnreiter）長期出現夜間盜汗、皮膚搔癢、體重下降等問題，近期更惡化到胸痛、持續疲憊，輸入症狀之後，被ChatGPT判斷罹患血癌。她起初抱持懷疑態度，未料到醫院接受詳細檢查，竟真的確診血癌。



2024年1月，瑪莉的父親因為大腸癌去世之後，她開始暴瘦、盜汗、皮膚搔癢，但當時血檢結果一切正常，就連醫師都認為，可能是悲傷過度影響健康。



隨著時間流逝，瑪莉逐漸走出喪父之痛，但症狀卻沒有顯著好轉，「我問了ChatGPT，它說我得了血癌。我沒有理它。」

'ChatGPT's devastating diagnosis I refused to believe until medics confirmed' https://t.co/9UqCXNAsIq pic.twitter.com/jFWflROMad — MirrorHealth (@MirrorHealth) March 23, 2025

去年聖誕節前後，瑪莉明顯感覺情況惡化，不僅胸口持續疼痛，而且總是感覺非常疲憊。今年1月，她再度前往醫院看診，掃描結果顯示其左肺出現腫塊，進一步檢查之後，確診何杰金氏症（Hodgkin's lymphoma），也就是一種血癌。



瑪莉坦言，她一開始以為這些都是焦慮症症狀，不僅自己懷疑ChatGPT的回覆，就連身邊朋友們聽了也不太相信，所以一直忽略警訊。



瑪莉現在已經開始接受化療，她也向《鏡報》表示，「傾聽我們的身體真的很重要。有時我們往往會與我們的內在自我失去聯繫。保持和諧一致是很重要的。」



