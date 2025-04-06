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防劇烈天氣！　「短波接力通過」時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左）顯示，第1波短波通過，台灣附近有明顯降水；下周日8時模擬圖（上圖右）則顯示，第2波短波通過，全台皆有明顯降水。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三晚及周四第1波短波通過，周六、周日第2波短波通過，短波通過時，常有對流性降水，並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率，應繼續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至周一華南雲系東移減弱，各地雲量仍多，降雨範圍逐漸縮小，山區及北部、東半部仍有局部少量短暫降雨的機率，氣溫逐日略升。

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吳德榮分析，周二、周三白天各地好轉，有短暫空檔，氣溫回升，山區偶有局部短暫少量降雨的機率；周三晚及周四第1波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降；周五短波遠離，空檔再現，天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮指出，周六、周日第2波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降；下周一、下周二短波遠離，天氣好轉，氣溫回升；短波通過時，常有對流性降水，並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率，但對於短波通過的時間及對流的強度，模式模擬仍持續調整中，應繼續觀察。

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