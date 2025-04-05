華南雲系甩水氣「今北東溼答答」　鋒面接力「下周2天雨最猛」

▲華南雲系影響，今北東轉雨，下周三有鋒面接力，中部以北雨轉強。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)華南雲系影響，北部和東半部出現降雨，中部和各地山區也有零星降雨；下周三有鋒面影響，天氣將出現變化，中部以北有短暫陣雨或雷雨，雨勢較大，其他地區也有降雨機會，最劇烈降雨時間點落在下周三晚間到下周四。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到華南雲系東移影響，北部降雨開始明顯，東半部也有局部降雨，中部地區可能有零星降雨，今天整體水氣多，後續天氣多少有雲系通過，東半部和西半部山區明天之後連續2至3天有降雨。主要天氣變化在下周三(9日)，鋒面接近、降雨開始出現，下周三到下周四容易有陣雨或雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天上午有明顯華南雲系通過台灣上空，台灣北部有局部降雨，東半部、恆春半島也有局部短暫陣雨，中部清晨陸續有零星降雨，甚至各地山區也有降雨，明天水氣有減少趨勢，大部分華南雲系通過，不過台灣上空雲量仍多，地面風向偏東風、東南風，東半部局部降雨，西部山區也有局部降雨。

劉沛滕指出，明天周日到下周二天氣類似，為偏東南風，西半部山區偶有局部降雨，下周一、下周二以東半部局部降雨為主，西部山區可能在中午過後也有局部降雨。

不過下周三後再有一波變天，劉沛滕說明，未來一周主要天氣變化出現在下周三，有一道鋒面接近，下周三、下周四降雨比較明顯，中部以北有明顯短暫陣雨或雷雨，雨勢也比較大，要留意鋒面通過時造成的陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，這波鋒面通過時會有劇烈降雨或打雷、雷雨現象，澎金馬也可能有降雨趨勢。

劉沛滕指出，下周四和下周五鋒面漸漸通過，下周五仍有水氣影響，北部、東半部有局部降雨，不過最劇烈降雨落在下周三晚上到下周四，雷雨比較明顯。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，劉沛滕表示，今天華南雲系東移，通過時北部有降雨，溫度整天偏涼，今天華南雲系通過後，後續溫度逐漸回升，中南部、花東大致溫度變化不大，略為回升，下雨時溫度下降一點；主要溫度變化在鋒面通過時的下周三晚上到下周四，會有一點降溫，但沒有明顯冷空氣南下，感受舒適涼爽。