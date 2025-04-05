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今明雲多偶小雨　吳德榮：下半週防強對流劇烈天氣

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今、明(5、6日)兩天華南雲系東移，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(5、6日)兩天華南雲系東移，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。下週三(9日)晚至下下週(13)日有兩波短波先後通過，晴、雨快速更迭，有強對流的劇烈天氣發生機率。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(5、6日)兩天華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。因雲多、白天氣溫略降，各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。

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▲▼台灣附近有明顯降水。同時的閃電密度(前6小時)模擬圖則顯示，海峽中部沿海有雷雨發生，並有移入陸地的機率。（圖／洩天機教室）

▲台灣附近有明顯降水。同時的閃電密度(前6小時)模擬圖則顯示，海峽中部沿海有雷雨發生，並有移入陸地的機率。（圖／洩天機教室）

今日各地區氣溫為：北部15至24度、中部17至28度、南部17至29度、東部16至27度。

下週一(7日)至週三(9日)白天華南雲系減弱，雲量略減少，近山區偶有局部短暫少量降雨的機率。下週三(9日)晚至下下週(13)日有兩波短波先後通過，晴、雨快速更迭，其中偶有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率(圖)；但模式對短波通過時間的模擬，仍持續調整中，應繼續觀察。

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