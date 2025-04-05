雨還沒停「3地明天溼答答」　下周三鋒面雨擴大夜襲

▲下周三到下周四將有鋒面接近和通過，中部以北雨最大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲系通過，明天(6日)仍有水氣，西部山區、東部和恆春半島有局部雨；下周三鋒面接近，雨區擴大，下周三晚間到下周四中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，下個周末可能還有一波鋒面接力。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天華南雲系東移通過後，明天雲量減少，周日到下周一、下周二，東半部、恆春半島有局部短暫降雨，還有部分中層水氣影響，西半部山區也有局部短暫雨，北部雲量偏多，少部分地區有零星降雨，中南部平地則是多雲到晴。

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下周三後將有明顯變天，劉沛滕指出，主要天氣變化出現在下周三，白天鋒面接近，為天氣轉變過程，北部開始雲量增多，有局部陣雨，白天鋒面接近，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；下周三晚間到下周四鋒面通過台灣，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他各地則有局部短暫陣雨或雷雨。

劉沛滕提醒，因時間還久，鋒面通過時間仍有變化，鋒面通過只有幾個小時，僅通過時瞬間有較大雨勢，下周五和下周六仍有部分水氣，不過降雨情況緩和許多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有部分降雨。下周六晚間或下個周日可能還有一波鋒面，時間還有變數。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，劉沛滕表示，今天剛好一周內最低溫時刻，因為華南雲系和降雨影響，北台灣濕涼有感，明天比較不會下雨，溫度將略回升，未來整周白天溫度舒適，中南部偏暖，夜間稍有涼意，低溫約17到18度。

明天起到下周五馬祖容易有局部低雲或霧；金門則是下周二起容易有起霧情況，由於明天有清明連假收假人潮，氣象署也提醒要注意航班狀況。