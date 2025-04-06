快訊／2縣市大雨特報　「鋒面掃全台」時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

南投縣、花蓮縣大雨特報！中央氣象署提醒，周三晚至周四鋒面通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



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氣象署今晨發布「大雨特報」，華南雲系影響，今日南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

氣象署表示，今天西半部山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部雲多亦有零星短暫雨，中部清晨至上午仍有零星降雨的機會；氣溫方面，清晨北部及東北部低溫約16、17度，中部及花蓮約17、18度，南部及台東19至21度，白天北部、東半部雲量偏多，高溫約21至25度，中南部約26至28度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一、周二西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部亦有零星短暫雨；周三白天鋒面接近，一早各地尚穩定，東半部及恆春半島有局部降雨，隨著鋒面發展接近，北部先開始轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中部、南部山區也逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署說，周三晚至周四鋒面通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六水氣仍多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨。