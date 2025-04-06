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台積電效應！日本學生來台暴增72%　擠進境外生前四名

▲台積電與雲科大簽約合作「半導體人才培育計畫」，由學校補助4年學費、台積電提供每月1萬元台幣生活費，9月開學迎來首名日籍學生「真下彩音」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台積電吸引日生來台。圖為去年到雲科大就讀半導體計畫課程的日籍學生真下彩音。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台積電在日本設廠吸引日生來台就學。根據教育部統計，109學年日本在台留學生僅有5116人，到113學年已有8779 人，增加3663人，成長幅度達72%，也成為第四大的在台境外生，而來台的日生，主要以就讀學士學位為主，近5 學年度占比約為89%。

日前臉書粉專《Joel來談日本》發文提到，過去美、加、澳等英語系國家是日本學生留學的主流選擇，但近年來台灣逐漸留學重點國家。台灣受到青睞原因包括治安良好、生活成本較低，以及與半導體產業的緊密關聯。並舉雲科大設立「日本人課程」，提供學費全免與生活補助，顯示台灣政府和企業正認真投入資源，促進日本學生來台留學。

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而根據教育部提供統計資料，在109學年時，在台境外學生總數9萬895人，前3名與占比分別為，越南1萬7540人（19%）、印尼1 萬5593人（17%）、馬來西亞1 萬3023人（14%），日本僅有5116人，占比為5.6%，排名為第六。

不過，到了113學年，在台境外學生總數達12萬3188人，前3名國家維持不變，分別為越南3萬9695人（32%）、印尼1萬6212人（13%）、馬來西亞9686人（8%），但日本已經躍居第4，總人數為8779人（7%），5年來增加3663人，成長幅度達72%。

教育部表示，日本來台攻讀學位，主要是就讀學士學位，近5 學年度占比約為89%，日本來台學位生（不含短期研修及華語生等），在109學年度共2147 人，到112、113學年，分別為2633人、2568人。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲根據教育部統計，日本來台留學生，5年成長72%。（圖／記者許敏溶攝）

根據教育部統計，113學年度日本學位生來台，主要就讀之前5名大學，分別為台大、開南大學、逢甲大學、中原大學及台灣師大，主要就讀領域為「人文及藝術領域」及「商業、管理及法律領域」。

教育部表示，為鼓勵優秀人才來台留學或研習，除提供台灣獎學金、華語文獎學生及僑生獎助學金等政府獎學金，另各校也提供相關獎助學金以吸引境外優秀青年來台就讀。

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