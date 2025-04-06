排隊談判誰先來？　美官員點名「這國」是首選談判名單

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普2日開啟對等關稅戰，日媒指出，美國總統情報顧問委員會成員歐布萊恩認為，日本將是優先談判對象，由於台海局勢緊張，使華府比以往更重視美日同盟。

根據共同社報導，曾於2019年至2021年擔任川普第1個美國總統任期國家安全顧問、現任總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board）成員的歐布萊恩（Robert O'Brien），在2日的訪問中預測，川普將在某個時間點啟動與緊密盟邦的談判，以降低緊張局勢，避免造成美國利益損失。

歐布萊恩指出：「我認為日本將是談判的優先對象。」他強調，由於中國崛起及台灣海峽周邊的緊張局勢，華府如今比以往更看重美日同盟的重要性。中國軍方近日的實彈演習即是佐證。歐布萊恩進一步說明：「我們不能與日本發生貿易戰，這對兩國都是毀滅性的。」

歐布萊恩在華府受訪幾小時後，川普便在白宮宣布對等關稅措施。歐布萊恩相信川普政府了解與日本關係的重要性，不能讓關稅引起的衝突擴及國防與民間交流。

歐布萊恩指出，美國一直願意與日本談判，「所以我認為與日本達成協議的機會很高…我相當樂觀。」他還提到，日本是少數有條件與川普達成協議的國家之一，因為雙方在川普的首任總統任期內曾簽署一項貿易協議，讓美國農產品擴大進入日本。歐布萊恩認為，在這個框架下，可將汽車、鋼鐵等產品納入討論。

歐布萊恩立場友台，曾獲頒特種大綬景星勳章，去年在美國大選後將賴清德總統的賀函轉交給川普，並稱川普收到後很高興。

▼前總統蔡英文頒授歐布萊恩（Robert O'Brien）「特種大綬景星勳章」。（圖／總統府）

