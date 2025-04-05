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高學歷櫻花妹「海外賣淫」初體驗！曝1晚接12客　讚順便練英文

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲櫻花妹遠赴加拿大賣淫，認為可以賺錢，同時也可以練習英文，非常驕傲。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名23歲女子為了賺錢遠赴加拿大「海外賣淫」，短短2個月接待超過200名客人，一次甚至最多曾經接待12名嫖客，一個晚上就可以賺到50萬日圓（約新台幣11.2萬元）。她坦言，自己曾經留學紐西蘭，英文溝通沒問題，在出國前也沒有下海過，雖然沒有負債也沒有著迷於牛郎，但想著賺了錢就可以整形，因此就出發了。

根據DIAMOND online報導，23歲MIYU（化名）外型亮眼，短髮的她五官深邃，外形神似日本女星山本美月。來自神奈川的她，曾經在紐西蘭留學，英文流暢，而在前往加拿大前，她從未從事過性工作，不過有做過酒店小姐，所以對特種行業「沒什麼抗拒感」。

她直言，其實自己沒有負債，也不愛去公關店，不是沉迷於牛郎，就只是想著賺了錢可以拿來整形，最多200萬日圓（約新台幣45.1萬元）就夠。MIYU在父母的庇蔭下，從小衣食無缺，也念了好高中和好大學，但是因為沒有夢想和目標，因此每天都隨心所欲地度過。

直到4個月前和工作的美容店店長發生爭執，MIYU憤而離職。但是離職後卻發現自己的帳戶餘額只剩20萬日圓（約新台幣4.5萬元），付完下個月的房租和生活費只剩8萬日圓（約新台幣1.8萬元），因此只能開始尋找下一份工作。

MIYU原本一度想回老家，但以前在美容店的同事推薦她到國外工作，還說「比日本更好賺，同時包住宿」，並將她介紹給一個中國仲介。對方要求她要使用打工度假簽證到加拿大的按摩店打工，但MIYU打聽後才發現，那裡的按摩店有提供性服務。

即使如此她還是選擇踏上旅途，抵達加拿大後，她在機場被一名中國籍男子接走，對方不發一語，把她帶到一棟位在溫哥華市區的公寓，屋內住著其他亞洲女子。據說整棟公寓有超過10間房被當作「工作室」，背後老闆是一名中國人。

儘管加拿大不禁止賣春，但是買春屬於違法行為。她報到後隔天就開始接單，第一天就接了11名客人，從此展開每日10人起跳的高強度工作。有時一天甚至可以接待12名客人，最高可以賺4850加幣（約新台幣11.3萬元）。儘管報酬不低，但是收入還是必須上繳40%給店家，因此實際收入約新台幣6.7萬元。

她現在每天從早上11時工作到晚上12時，雖然行程緊湊，但是收入穩定，還能練英文，她也大讚一舉多得。

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