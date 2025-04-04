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綠博小火車撞人1死1傷　「這2天都開超快」她目擊嚇傻：全程都沒煞車

▲▼ 宜蘭綠博遊園小火車翻覆 。（圖／民眾提供）

▲宜蘭綠博小火車撞死人，她目擊喊「這2天都開超快」，尤其是下坡。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

2025宜蘭綠色博覽會4日發生死亡事故，一輛遊園小火車在景區內行駛時，疑似煞車失靈撞上一對七旬老夫妻，造成1死1傷悲劇。事件發生後，有女網友表示，最近2天她發現遊園火車開得非常快，尤其是下坡，沒想到今天（4日）就出事了。

女網友在臉書表示，今年宜蘭綠色博覽會有遊園火車，但最近2天她發現遊園火車開得非常快，尤其是下坡，不料4日就看到小火車下坡直接往入口衝，全程都沒煞車，目測時速應該有50，最後在入口不遠處撞到人。

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原PO說，她跟她的家人就在對面路邊的攤販全程目睹事故，「嚇壞了，這可是有兩節車廂的遊園火車啊」、「今年來綠博的朋友一定要小心，有人行道的地方人車分道，過馬路一定要牽好小孩」。

▲▼2025宜蘭綠色博覽會 4/5(六)休園一日。（圖／翻攝自宜蘭綠色博覽會臉書）

▲事故發生後，主辦單位宣布5日休園一日。（圖／翻攝自宜蘭綠色博覽會臉書）

事件發生在4日下午1點多，一對老夫妻4日跟著兒子、女兒2人一起到綠色博覽會遊玩，不料遇上小火車疑似煞車失靈從後方衝上來，老夫妻反應不及遭小火車當場撞上，事故導致老翁重傷送醫不治，老翁的妻子則有右手骨折。

肇事的45歲陳姓駕駛表示，當時他準備將小火車開回充電，不料行經下坡突然踩不到煞車，才導致意外發生。

主辦單位表示，事故發生後，園區已立刻停止了該型號電動遊園火車的運行，並同步展開全面檢查，將確保所有接駁車輛的安全功能，5日也會暫停開放園區一天，針對所有設備進行徹底的檢驗與安全評估。

主辦單位還說，將針對事故成因配合調查，並全力督促業者履行理賠義務，確保相關賠償機制迅速展開，未來也會加強檢討相關管理機制，並強化安全監管，確保類似事件不再發生，也再次向罹難者及其家屬致上最深的哀悼與誠摯的歉意，他們將秉持負責任的態度，持續提升園區安全管理，確保每位遊客的安全與福祉。

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