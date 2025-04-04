綠博遊園小火車撞死人「明休園1天」　受害者最高可獲600萬賠償　

▲宜蘭綠博遊園小火車4日發生撞人事故，造成1死1傷悲劇 。（圖／民眾提供）

記者游芳男、趙蔡州／宜蘭報導

2025宜蘭綠色博覽會4日發生死亡事故，一輛遊園小火車在景區內行駛時，疑似煞車失靈撞上一對七旬老夫妻，造成1死1傷悲劇。主辦單位4日晚間發布聲明，向罹難者及家屬致上最深切的歉意，表示一定會確保罹難者家屬獲得妥善補償，同時5日將暫停開放園區一天，進行設備的徹底檢驗與安全評估。

2025宜蘭綠色博覽會主辦單位4日晚間表示，針對園區4日下午1點多發生遊園火車疑似煞車失靈造成遊客1死1傷事故，綠博團隊深表哀悼，並向罹難者及其家屬致上最深切的歉意，後續將依相關規範啟動公共意外責任險理賠機制，確保受害者及其家屬獲得妥善的補償。

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主辦單位指出，撞人事故發生後，園區已立刻停止了該型號電動遊園火車的運行，並同步展開全面檢查，將確保所有接駁車輛的安全功能。同時，綠色博覽會決定明日（5日）暫停開放園區一天，針對所有設備進行徹底的檢驗與安全評估。

▲宜蘭綠色博覽會明（6日）宣布暫停開放園區一天。（圖／翻攝自宜蘭綠色博覽會臉書）

主辦單位說，本次推出的電動遊園小火車，是為了紓解假日遊園人潮，與業者互惠合作，聘僱合法司機駕駛電動遊園火車，基於對遊客安全的保障，契約裡已要求廠商必須依照《非固定式機械遊樂設施管理辦法》投保公共意外責任險，若發生意外，每位受害者最高可獲得600萬元理賠。

主辦單位強調，將針對事故成因配合調查，並全力督促業者履行理賠義務，確保相關賠償機制迅速展開，未來也會加強檢討相關管理機制，並強化安全監管，確保類似事件不再發生，也再次向罹難者及其家屬致上最深的哀悼與誠摯的歉意，他們將秉持負責任的態度，持續提升園區安全管理，確保每位遊客的安全與福祉。