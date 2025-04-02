4月男嬰疑遭重擊搖晃「開顱住院搶命」保母10萬交保　慈母崩潰

▲4月大的男嬰母親控訴保母狠心的作法，毀了孩子一生等。（圖／擷取自《Dcard》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭驚傳虐嬰案，陳姓合格公推保母涉以重擊或搖晃等不明外力虐嬰，導致4月大的男嬰腦傷開顱，目前在北榮住院中，保母一度遭收押，但全案4月1日起訴後，法院裁定保母10萬交保，男嬰母親PO文控訴：「保母狠心的做法毀了孩子一生」。

男嬰母親PO文控訴的主要內容：「問一百次、一千次，仍舊不知道為什麼？我的孩子現在嚴重腦傷，左半腦缺氧過久（損傷嚴重），才四個月大卻經歷了可怕的開顱手術！我每天崩潰痛哭到頭痛！保母在孩子生死關頭的那個月，不但不覺得自己有錯外，還數次傳訊息跟打電話給我！只為了深怕超收的錢違法，要急著還我那一萬多塊！」

男嬰母親指控，孩子是在保母家失去意識、瞳孔放大、全身僵直抽蓄、呼吸淺薄，結果保母沒有打給救護車，沒有聯絡醫療人員，也沒有做任何急救措施，卻不斷地打電話給男嬰母親，說「說孩子怪怪的」，要送回家！

男嬰母親質疑，到底在保母家發生多久了？拖了多久時間？導致我的孩子嚴重到要開顱！缺氧過久，造成嚴重腦損傷！我的孩子到底怎麼被虐待的？經歷了什麼樣可怕的過程？他才四個月、四個月、四個月！！！為什麼要這樣對他？毀了他往後的一切！也毀了我們這個家！為什麼要這樣對我們？該給的都給了，你要求的事情，我們也都配合了！到底為什麼，甚至還說不知道也不老實說，到現在我仍舊不知道我的孩子到底經歷了什麼？

因為我的孩子不是你的孩子，所以你明知該叫救護車，卻刻意採取等待聯繫的方式？蓄意推責？還有孩子是在保母家失去意識、瞳孔放大、全身僵直抽蓄、呼吸淺薄，但她沒有打給救護車、沒有聯絡醫療人員、也沒有做任何急救措施；一股腦地重複打給我，只跟我說孩子怪怪的，要送來我這！

社工人員問你為何第一時間明知危急，卻執意聯絡父母，採取等待的方式？你的回答是：「因為契約書有簽裡面有說，要通知聯絡父母後再送往醫院」，「我想問你，契約書你有看清楚嗎？還是因為事態嚴重，推責給父母？……」

這起男嬰疑遭虐案，發生在今年1月2日送托，但1月13日男嬰因嚴重腦傷開顱急救後，目前在北榮住院中，宜檢調查時，保母一度遭收押，但4月1日全案依妨害幼童發育罪嫌起訴後，陳姓保母就被法院裁定10萬元交保。