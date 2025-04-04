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美國關稅戰！大陸恐祭出免運　他曝「台灣1產業」基本上被宣判死刑

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

美國總統川普發動全球關稅戰，其中將對台灣特定產品重課32%關稅，引發市場恐慌。前民進黨桃園市議員王浩宇直言，美國針對大陸小包裹，要課徵近50%的高昂稅率，屆時陸製紡織、毛巾賣不掉，就會傾銷到台灣，對於本土紡織業者、毛巾、織襪業者來說，「基本上是宣判死刑。」

王浩宇昨（3日）在臉書開頭直呼，「台灣紡織慘了！」他表示，美國針對中國的小包裹，要課徵近50%高昂稅率，直接就是衝擊中國到美國的跨境電商，例如阿里巴巴、SHEIN等等。

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王浩宇說，這些陸製紡織衣物、襪帕、毛巾不賣到美國，最後可能會傾銷到台灣，也就是全部都賣過來，業者虧錢也要找到地方處理掉。

屆時淘寶、京東對台祭出免運優惠，王浩宇直言，「對於台灣的紡織業者、毛巾、織襪業者來說，基本上是宣判死刑。」

同樣經營服飾品牌的王浩宇表示，所幸自家是走機能性路線，因此影響比較小，「但那其他業者呢？」

王浩宇也喊話，我們可以期待政府用關稅保護台灣，但是政府這個時候應該沒有心力處理這塊，恐怕緩不濟急。如果台灣人都不支持台灣製造，那產業就會從基層崩潰了，很憂心。」

至於該如何應對川普關稅大刀？行政院長卓榮泰今（4日）表示，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案，來要因應產業跟社會的各項需求。

卓榮泰說，在台灣出口美國的各項產業中，電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等，這些產業目前評估起來關稅影響較為重大；在農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，會擔心有消費市場縮小或是減少競爭優勢力的疑慮。

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