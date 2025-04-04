柯建銘再談川普關稅：經長5月赴美　「對政院因應有絕對信心」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前受訪時透露，對於美國對台增加關稅，他預估10%左右而已，柯建銘還烙下狠話，藍白屆時將大失所望，不料，川普昨公布的關稅卻高達32%。柯建銘今（4日）召開記者會表示，以台灣長期準備、半導體世界供應鏈重要性，他（美國關稅）可以弄得很高嗎？也造成他通膨啊！對美國同樣不利，經濟部長五月份要到美國談判，相信國安團隊天天在研究，賴總統跟行政院當然有因應之道，對他們絕對有信心。

對於大罷免，柯建銘表示，下禮拜三要協商覆議案，這都跟院會時程息息相關，昨天有媒體問連署進度，但進度只有我和總統知道，自己不可能回答，只能說很困難、遑論全國，傅崐萁一定很高興，連新竹都很困難，只是他虛晃一招，不可能說出來。

柯建銘指出，二階連署成功才是王道，連署到四月底，如果都沒有成功，那就是藍白賣台大成功，連署時間有限，接下來27天是國家關鍵時刻，藍白說他精神狀況有問題，但該做精神鑑定的是藍白，為何如此急著賣台？台灣民意已經起來，國民黨連一階段都把連署站設在陰間，絕對連署不起來。

柯建銘喊話，快樂連署，成功才是王道。Don't worry be happy. 各位不要以為我神經病，我無比從容，該笑不笑不是柯建銘、該從容不從容不是柯建銘。賴士葆說罷掉10席要把頭剁下來，自己保證二階連署超過10席，你的頭我不要，要的是把藍白徹底消滅，放下屠刀立地成佛。

對於川普關稅，柯建銘表示，自己一直凝視世界局勢發展，川普要讓美國再次偉大，他提高關稅、把非法入境全部趕走，讓世界工廠回到美國、高關稅拚經濟，這是川普一連串措施，全球都在看川普2日的發表，賴總統跟卓揆一樣在看，相信國安團隊天天在研究，賴總統跟行政院當然有因應之道，對他們絕對有信心。

柯建銘指出，賴清德總統當然知道國家危機在哪裡，這是他第一任務，川普的動作從上任就有蛛絲馬跡，手段非常嚴肅，美國最重要的當然是成立MAGA供應鏈，不是過去的民主供應鏈，藍白學者全部在唱衰台灣，好像政府都沒準備，政府專家何其多，民意也非常清楚，不必賣弄。

柯建銘從1948年GATT（WTO前身）開始介紹，智慧財產權保護、IC保護法等，美國都對台灣施以很大壓力，1962年還有232項措施等等，對於此次，川普現在要壓過中國、解決烏克蘭問題，用高關稅讓通膨、失業率高的中國投降，中國還有喘息空間？

柯建銘表示，面對川普高關稅，藍白當然落井下石，說要停止大罷免，沒有面對核心問題，朝野應該共同努力面對，這個政黨很奇怪，從馬英九執政後天天騙台灣人，國民黨講什麼顛倒看就好，他們現在最怕大罷免，要讓二階連署不成功。

柯建銘直言，經濟部長五月份要到美國談判，每個國家都會去談判，相信談判結果，以台灣長期準備、半導體世界供應鏈重要性，他（美國關稅）可以弄得很高嗎？也造成他通膨啊！對美國同樣不利，台積電是護國神山，到美國絕不可能外移技術、有幾萬個專利保護。