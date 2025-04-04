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美國45萬網紅不孕求子「拚2年才懷孕」！　分娩併發症猝逝

▲▼美國網紅不孕求子「拚2年才懷孕」！　卻因分娩併發症猝逝。（圖／翻攝自IG／rnnewgrads）

▲海莉因分娩併發症病逝。（圖／翻攝自IG／rnnewgrads）

記者王佩翊／編譯

美國一名急診師護理師因患有不孕症，在網路上分享自己的求子歷程，因此爆紅，擁有45萬名粉絲。她數月前向粉絲宣布好消息稱，自己終於成功透過試管技術懷孕，誰也沒想到她的丈夫1日表示，她因分娩併發症，已經不幸病逝。

根據《紐約郵報》報導，急診室護理師海莉奧克拉（Hailey Okula）以「護理師海莉」（Nurse Hailey）之名長期在網路上分享治療不孕的心路歷程，因此獲得大批粉絲支持，她的Instagram帳號更是有近45萬人追蹤。

歷經2年的不孕症治療，海莉2024年9月宣布，自己終於成功透過試管嬰兒療程（IVF）懷孕。當時她興奮地告訴粉絲，「能夠說出『我懷孕了』這句話，真的無法形容有多幸福！」她表示，自己與丈夫都帶有相同的遺傳疾病，因此不得不服用大量藥物，並花費高昂費用，求子這條路走得很艱辛，但一切都值得。

當所有人都在恭喜海莉夫妻檔時，她的丈夫馬修奧克拉（Matthew Okula）1日卻在Instagram上宣布噩耗。他表示，妻子已經不幸離世。馬修並未透露海莉具體的死亡時間與原因，只說她是因為分娩併發症死亡。

據了解，海莉是在3月底產下兒子克魯（Crew）後，因併發症病逝。馬修在文中寫道，「任何言語無法形容我內心的痛苦與失落。海莉是我夢寐以求的妻子伴侶，她聰明、美麗、努力、充滿熱情，最重要的是，她無比忠誠。這13年來，海莉在我最艱難的時候，始終陪伴在我身旁，給予我無條件的愛。」

消息曝光後，許多粉絲也紛紛留言表達哀悼之意，也有粉絲表示，海莉曾經是自己住院時期的護理師，至今難忘她的溫柔與專業。

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