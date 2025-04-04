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川普關稅打亂汽車供應鏈　專家曝：中國車廠「低價搶市」成大贏家

▲▼美國總統川普25％的汽車關稅於3日凌晨生效。（圖／路透）

▲川普25％的汽車關稅於3日凌晨生效，圖為在日本橫濱港口等待運出口的車輛。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普25％的汽車關稅於3日凌晨生效，福特（Ford）前執行長菲爾茲（Mark Fields）表示，在此關稅政策下，整個汽車產業無法倖免，尤其目前汽車價格已接近歷史高點，美國國內組裝車輛的平均成本還會再上升約3285美元（約台幣10.6萬元），消費者是否買單仍有待觀察，而最終受惠的很可能是低價生產的中國汽車廠牌。

根據CNN報導，菲爾茲受訪時指出，在川普（Donald Trump）推動的汽車關稅政策下，整個汽車產業無法倖免，「車輛的成本會上升，這是數學問題。重點是，沒有任何一輛車不會受到關稅影響。」

川普政府為提振美國製造業，在3日正式對進口汽車加徵25%關稅，並計畫在5月3日之前針對汽車零件也開徵同樣稅率。

美國銀行（Bank of America）估算，即使是在美國境內組裝的汽車，也難以倖免，因為其中仍有大量零件仰賴進口，若對所有進口汽車零件徵收25%關稅，美國國內組裝的車輛成本將增加約260億美元（約台幣8398億元），平均每輛車成本上升約3285美元；高盛（Goldman Sachs）更預測，進口車的價格漲幅可能落在每輛車5000到1萬5000美元（約台幣16萬至48萬元）之間。

菲爾茲認為，汽車製造商可能會吸收部分關稅成本，但仍會將一部分轉嫁給消費者，導致車價上漲並削減促銷優惠。目前汽車價格已接近歷史高點，因此消費者是否能承受關稅帶來的漲價影響仍不確定。

▲▼美國總統川普25％的汽車關稅於3日凌晨生效。（圖／路透）

▲川普計畫在5月3日之前針對進口汽車零件也開徵25％關稅。（圖／路透）

美國銀行預估，若車商將整個25%關稅成本完全轉嫁給消費者，美國汽車年銷量可能減少約320萬輛，約占目前年銷量的20%。即便車商選擇僅轉嫁15%的關稅成本，以維持盈虧平衡，銷量仍可能下滑250萬輛。

《華爾街日報》曾報導，川普在3月初與汽車業CEO進行通話時，威脅若他們因進口關稅而提高車價，將面臨更高的關稅。然而，川普在接受NBC訪問時否認曾向車商施壓，「不，我從未說過那樣的話，我根本不在乎他們是否漲價，因為人們會開始購買美國製造的汽車。」

對此，菲爾茲表示，要汽車業CEO不提高價格根本不切實際，這等同於政府在實施價格管制，「當總統說『就承擔這筆成本，讓它影響你的獲利』時，這是相當有威嚇性的。你該如何評估激怒總統的風險？這種風險根本無法量化。」

若美國車廠因關稅影響而減少生產低利潤車款，將推高整體車價，使美國消費者更難買到價格實惠的汽車。

美國銀行分析師指出，這將進一步加劇美國市場對經濟型交通工具的需求，而解決方案之一，可能是中國汽車廠牌，例如比亞迪（BYD）、吉利（Geely）等，若其能在美國設廠生產，將能提供更具競爭力的選擇。

菲爾茲同樣認為，這場關稅戰爭最終可能讓西方車企蒙受損失，而最大的受益者，或許正是川普貿易戰的主要目標中國，「最大的贏家是中國車廠，當西方車廠忙著應對關稅問題時，中國車企將低調行事，持續創新發展。」

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