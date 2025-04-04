川普：很快會對半導體、藥品課徵關稅

▲美國總統川普宣稱，很快就會對半導體、藥品課徵關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普才宣布對各國課徵對等關稅，他3日在空軍一號上表示，很快就會對進口半導體、藥品開徵關稅。

衛報、韓聯社報導，川普稱現階段正針對藥品關稅事宜進行檢視，藥品關稅將會以前所未見的程度開徵，「我們現在關注的是製藥行業，這是個單獨類別，我們將在不久的將來宣布這項消息」。

川普上任後加強關稅力道以減少美國貿易逆差，吸引外資支持國內製造業，指責美國貿易夥伴長期以來剝削美國。

川普2日宣布課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國就會回敬其中一半的關稅，包括對中國進口商品課徵34%關稅、對歐盟課徵20%關稅、對日本課徵24%關稅、對台灣課徵32%關稅。

摩根大通（J.P. Morgan，簡稱小摩）分析師在給投資者的報告中警告，川普關稅措施可能導致全球2025年經濟陷入衰退。穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）指出，川普關稅政策比原先設想的最壞情況還要糟糕，「經濟衰退似乎很有可能發生」。

另外路透社指出，蘋果iPhone可能是遭打擊最嚴重的產品之一，若蘋果選擇把關稅成本轉嫁到消費者身上，那麼iPhone 16在美國的價格可能會從現行799美元（約新台幣2.6萬元）增至1142美元（約新台幣3.8萬元），高規格的iPhone 16 Pro Max售價可能從現行1599美元漲至近2300美元（約新台幣7.6萬元）。