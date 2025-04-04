春日走讀遊山上　台南水道博物館集章樂趣賞人文

▲台南山上花園水道博物館攜手山上天后宮、南洲開靈宮、苦瓜寮朝天宮及木瓜媽餐飲，於4月3日至6日共同舉辦「與春相逢—走讀山上集章趣」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為帶動地方觀光，推廣山上區豐厚人文風景，台南山上花園水道博物館攜手山上天后宮、南洲開靈宮、苦瓜寮朝天宮及木瓜媽餐飲，於4月3日至6日共同舉辦「與春相逢—走讀山上集章趣」活動，邀請民眾走入山上、深度認識這座藏有古韻與風土的小鎮。

山上區位處台南中央偏南，昔稱「山仔頂」，四周環丘，地勢高挺，自古為農業之鄉，隨著山上花園水道博物館開館，觀光人潮逐漸聚攏。此次活動以走讀形式串聯五大文化據點與在地特色餐飲，鼓勵民眾透過評論與分享，集章打卡，換得在地限定美食——「魚拓燒」一份，品味旅途中別具風味的甘味印記。

活動現場，遊客沿著曾文溪畔漫步，穿梭於古廟香火與翠綠田野之間，舊水道旁孩童嬉笑，巷弄裡旅人駐足拍照、翻閱文史故事；山上天后宮香火鼎盛，木瓜媽前排起換領隊伍，地方信仰與人情交織出春日暖意，亦讓旅人對山上多一層深刻認識。活動不僅促進在地商家曝光，更凝聚社區情感，為山上注入持續發展的新活力。

透過集章走讀、文化探索與美食分享，「與春相逢」不只是一場旅程，更是與地方對話的契機，誠邀旅人來山上，拾春光、賞人文、集回憶。