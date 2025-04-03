因應中央總預算刪減衝擊　台南爭取經費依輕重緩急調整水利建設

▲針對水利建設經費縮減的挑戰，水利局依輕重緩急盤點計畫，並擬定應變策略，透過與中央溝通爭取支持，同時向市民說明調整措施，共同面對財政困境帶來的影響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央政府2025年總預算遭立法院刪減，對台南市水利建設產生重大影響，中央原編列的水利建設補助款達52.8億元，最壞情況下恐遭凍結48億元，這將導致市府須以市款挹注，對財政造成沉重負擔，市長黃偉哲指示水利局應積極與中央溝通，並依輕重緩急調整各項防洪治水計畫。

黃偉哲市長指出，台南市一向高度重視防洪與水利建設，以提升防災能力，減少極端氣候災害帶來的風險。防洪治水工程具有延續性，若2025年度中央補助減少，將直接影響護岸整治、抽水設備建置及各項防災措施的推動，進而導致工程進度延後，影響整體防災能力。這不僅增加市府財政壓力，也使台南市在面對極端氣候時，風險進一步加劇。

黃偉哲強調，防洪設施的建設需長期且穩定的投入，方能確保效能發揮，減少災害損失。預算刪減勢必造成政策排擠，恐削弱防災韌性，提升社會安全隱憂。市府將全力與中央爭取經費，確保防洪治水工程不受影響，並向市民說明現況，以獲得支持。

其中，以污水下水道與再生水計畫受到影響最大，原中央補助款編列32.4億元，如遭凍結，恐需市款挹注28.9億元。污水下水道建設不僅影響環境衛生，亦關係到城市永續發展，若經費不足，恐導致污水用戶接管與污水處理廠建設進度延宕，影響接管率及市民生活品質與環境保護。台南市積極發展再生水系統，以提供穩定水源，支援高科技產業及工業區的用水需求。若中央補助縮減，恐影響再生水廠的建設與營運，使高科技企業面臨水資源短缺風險，進而影響產業發展與經濟競爭力。