停車場「單日1920元」　驚人價錢遭疑：把遊客當盤子？

▲台南赤崁有一處私人停車場例假日當日最高收費1920元，在網上引發熱議。（圖／翻攝自Google地圖）



圖文／CTWANT

清明連假，有些人趁假期出國玩，也有不少民眾選擇留在台灣國旅。最近有民眾到台南玩，發現赤崁附近一處私人停車場，例假日最高收費竟高達1920元，讓許多網友不免直呼「太驚人」，甚至質疑業者把遊客當盤子，引發熱議。

台南近年以美食小吃、文化景點和高CP值旅遊體驗，讓遊客去了想再去，不過觀光人潮多，也產生不少問題。近日有網友在社群Threads發文，發現赤崁附近有一處私人停車場，收費太嚇人，「台南這種停車費1920（元）好驚人！」但也不解地問，「還是其實這價錢很普通？」，原PO還發現台南的小吃物價變得不便宜了。

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透過Google地圖尋找該停車場，價格看板上確實寫著例假日基本費率每小時80元，當日最高1920元（跨日另計），而平日收費則是每小時40元，當日最高200元。據悉，停車場雖然是私人停車場，但有停車場登記證，也證實假日最高收費就是80元乘以24個小時。

貼文底下有不少網友分享各自看法，「太誇張了吧！遊客又不是盤子...」、「台北停車場這樣勉強可以接受，因為他們真的車多、停車位少，但南部一個小時60元，甚至100元，我覺得太驚人了」、「吃個小吃很快就開走，不太會被收到1920元啦」、「觀光景點附近停車場正常發揮」。

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