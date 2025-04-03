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台南市民愛心捐贈消防設備　提升南消六大防救災戰力

▲台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，3日特別捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，以實際行動支持消防人員的救災安全與效能，此次捐贈儀式由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌，以表彰其善行義舉。

▲台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次捐贈的設備包括：Oertzen高壓細水霧設備2組、Holmatro多功能液壓破門工具7組、MSA面罩及無線電連結器40組、MSA共生面罩60組、搜索發光繩2組，以及CAMP安全頭盔與頭燈30組，將有效提升消防人員在執行火災撲滅與救援行動中的安全性與作業效率。

▲台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳楊女士表示，丈夫吳先生生前樂善好施，積極參與公益事務，為延續其關懷社會的精神，她希望透過這次捐贈，協助消防人員補充裝備，以確保他們在守護市民安全時，也能擁有更完善的自身防護。

▲台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和緯分隊長高嘉成回憶，2024年7月凱米颱風過後，吳楊女士與兒子親自到分隊，表達對消防人員的敬佩與關懷，並主動詢問裝備需求，最終促成此次善舉。消防局長李明峯則表示，這次捐贈的高壓細水霧設備將安裝於災情勘查車上，並改裝為幫浦消防車，提升機動性與滅火效能，同時減少水損，為消防救災工作帶來更大助力。

▲台南市民吳楊芬華女士，以已故丈夫吳三子先生名義，捐贈台南市消防局第六大隊多項高規格消防設備與救援器材，總價值逾490萬元，由第六大隊副大隊長張勇鈞代表接受，並回贈感謝牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲對吳楊女士及吳先生的義行表達誠摯感謝，並強調政府資源有限，社會各界的愛心捐助能發揮無限影響力，為城市的安全建立更堅實的基礎。適逢清明連假，這次的捐贈更顯得別具意義，不僅展現慎終追遠的精神，也傳遞出溫暖與關懷，為台南市的消防安全貢獻一份力量。

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