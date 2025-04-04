中橫便道搶通「開放前又落石」　清明加開班次全喊卡

▲中橫便道搶通開放前遇落石又斷，清明加開班次通通喊卡。（圖／公路局提供）



記者游瓊華／台中報導

台8臨37線中橫便道昨(3)日中午因受連日豪雨，加上嘉南地震影響，9.2k處上邊坡坍方落石道路中斷，工務段緊急在昨晚7時搶通單線，但今(4)日清晨又陸續發生多次間歇性落石，且經空拍檢視，落石源高達300公尺，工務段決定取消清明連假期間至7日增開的10時及14時班次，恢復原有常態三班通行，並隨時視邊坡狀況調整。

公路局中區養護工程分局谷關段指出，原本清明連假期間至7日要增開10時及14時班次，公路局人員也在昨天晚間7時搶通單線，一直清除落石到今天早上，原本7點要開放通行，但通行前又遇到落石，只好取消，且清明連假加開的上午10點以及下兩點班次也都暫時停止。

▲中橫便道今天清晨起有發生多次間歇性落石，且經空拍檢視，落石源高達300公尺。（圖／公路局提供）



公路局谷關工務段指出，山區道路狹窄兩旁邊坡常有落石坍方，籲請用路人，行經該路段請減速慢行；汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。