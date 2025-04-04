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南消第三大隊七股分隊　清明防火宣導與市長守護大台南

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節眾多台南市民前往墓地祭拜祖先、以期緬懷先祖，慎終追遠，惟公墓火警問題也是清明假期備受關注的重點，空污危害與燒毀墓地的風險不容小覷。

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第三大隊七股分隊呼籲市民，在祭拜祖先的同時應注意防火，提醒大家不要在公墓旁雜草、樹林等易燃地帶焚燒金紙燒雜草。燒紙錢容易引起火災，燒雜草也容易引起山火及延燒建築物，對周圍環境和人民生命財產造成極大威脅。

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。第三大隊暨七股消防分隊，為了更好地加強清明公墓防火宣導和預防公墓防火工作，特別製作宣導旗幟與紅布條跟宣導海報，以「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」、「垃圾要帶走」為宣導主軸，並協調公所在各大公墓除草及僱工駐守警戒，劃定「紙錢集中代燒區」，並於各大公墓口設置2至3個200公升倍力桶儲備消防用水(加上防蚊網，避免登革熱孑孓孳生)，以期撲滅微小火源於萌芽之際，遏制公墓火警發生。

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，分隊人員將利用無人機，也在清明節期間，至轄區各大公墓上空巡弋飛行。無人機可以對目標公墓及附近區域，進行高畫質的影像監控，皆可第一時間發現失控的火煙，並由公所現場僱工與消防人員及時遏止與撲滅。

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員。黃偉哲市長表示，為加強公墓防火安全，消防局用心規劃清明期間的公墓消防安全整備，並協調七股區公所事先清除各墓地地區周圍雜草，設置紙錢集中焚燒區，區公所也在各大公墓僱工駐守警戒，避免用火不慎造成公墓火警。

▲台南市長黃偉哲4日也在七股龍山公墓祭祖，當場慰勉七股分隊消防人員，最近各縣市公墓火警頻傳，故更需要加強清明期間公墓防火宣導，希望民眾要確實提高危機意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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