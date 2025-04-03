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清明連假躲回娘家！她聽大嫂1要求喊「我不是傭人」　網一面倒不挺

賴床,睡覺,想睡,睡,愛睏。（圖／記者嚴云岑攝）

▲原PO認為，她回娘家是要休息的。（示意圖／記者嚴云岑攝） 

記者曾筠淇／綜合報導

今天是清明連假首日，許多家庭都早起出門掃墓。不過有網友則發文表示，她因為不想幫婆家掃墓，所以選擇躲回娘家，豈料大嫂卻要她早起去買要拜拜的東西，讓她很錯愕，「我是回娘家休息，不是回來當傭人！」貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她因為不想要幫婆家掃墓，於是躲回娘家，結果沒想到回家後，大嫂卻要她早上6點去市場買拜拜需要的東西，「還說不能太晚，他們8點要出發」。

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對此，原PO直呼，她是回娘家休息的，又不是回家當傭人，而且「當初吵要房子我也沒爭，現在要做事躲成這樣，我是什麼很賤的人嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當媳婦的沒媳婦的樣，做女兒的沒女兒的樣，就是一個自私」、「你都不想幫婆家了，你大嫂為什麼要幫你們家祭拜？好意思欸」、「欸，你大嫂也該回娘家去」、「祭拜自己家裡的祖先是本分，你不祭拜就別回娘家當公主」、「不幫忙婆家還說得過去，不幫娘家是怎樣」。

還有網友直呼，「大嫂也不是傭人啊」、「所以你大嫂要當傭人嗎」、「自己回來把大嫂當傭人，傻眼」、「你自己都不想當婆家的傭人，娘家的大嫂當然也不想當你家的傭人啊」。

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