「清明」時節到！整理舊物、踏青、放風箏...3招開運

▲清明時節陽氣正旺，適合外出踏青。（圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／整理報導

2025年的「清明」落在國曆4月4日，不僅是慎終追遠、掃墓祭祖的日子，同時是二十四節氣中的第五個節氣，此時乍暖還寒、萬物生長，陽氣也越發旺盛；「清明時節雨紛紛」描述的是氣候，更代表生命循環，象徵新生與轉變。《科技紫微網》整理出開運3招，不妨參考看看。

● 清明開運3招

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一招：祭祖積福

清明掃墓不僅是孝道的表現，更能帶來家運的提升。在掃墓時，心存感恩，向祖先祈求庇佑，能夠穩固自身運勢，讓家族的氣運更加興旺。此外，掃墓後可以將家中的舊物整理、丟棄破損或無用的物品，象徵著去舊迎新，為未來開啟新的運勢。

第二招：踏青吸收陽氣

清明時節陽氣正旺，最適合外出踏青。選擇山林、公園、溪邊等地方走走，不僅能紓解壓力，還能吸收大自然的正能量。特別是生肖屬陰的朋友，如屬牛、屬蛇、屬雞，多接觸陽光、親近自然，有助於提升個人的運勢，驅散負能量。

第三招：放風箏化解霉運

古人相信，放風箏能帶走晦氣，迎來好運。在清明這天，寫下自己的願望或煩惱，並將風箏放飛，寓意把不好的運氣遠遠拋開，讓新的一年充滿希望與正能量。對於最近運勢低迷的人，這是一個簡單但有效的轉運方法。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。