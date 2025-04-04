龍應台投書紐時　陸官媒發文呼應：賴清德是兩岸共同敵人

▲龍應台近日投書《紐約時報》，引起許多討論。（圖／翻攝自龍應台FB）



記者蔡紹堅／綜合報導

作家龍應台近日投書《紐約時報》，從一位台南出租車司機對台灣前途的擔憂出發，批評總統賴清德將中國列為「境外敵對勢力」，並對民眾的情緒視而不見。大陸官媒《環球時報》3日發表社評認同龍應台文中的觀點，並強調，「賴清德是兩岸人民的共同敵人。」

《環球時報》的文中提到，龍應台在文中沒有明言她對兩岸統一的態度，對兩岸關係本質仍有錯誤認知，但其對賴清德當局的批判、對台獨絕無出路的反思，恰與島內湧動的不滿潮流形成呼應。

文中指出，自賴清德拋出包含所謂「17項策略」在內的惡劣謀獨言行以來，島內各界對其玩火行為的反對甚至憤怒已形成巨大聲勢，「中國國民黨前主席洪秀柱批評賴清德言行反復、邏輯矛盾的做法暴露了政治操弄的本質；資深媒體人趙少康批評賴清德衝著大陸極盡挑釁之能事，即使把台海安全放在砧板上也在所不惜，將成歷史罪人。」

▼總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



文中提到，即使是過去那些不願意表態支持統一的人，也開始看清台獨是絕路這一現實。在一些以親綠網民為主的社交媒體平台上，反賴的聲音近來日漸高漲，有網友稱二十幾歲深綠的自己，沒想過有天會這麼討厭民進黨。還有一些綠營人士，如民進黨高雄市議員黃明太日前於議會呼籲賴清德應團結2300萬台灣同胞，台灣沒有分裂的本錢，此舉獲得國民黨新北市議員及無黨籍議員的力挺，被認為是在島內如今肅殺對立的政治氛圍中代表多數沈默民眾的肺腑之言。

文中強調，賴清德是兩岸人民的共同敵人。其自去年5月上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，猖狂挑釁大陸，煽動反中抗中，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢。為恫嚇台灣民眾，賴清德反復鼓吹所謂「防衛韌性」「全台民防機制」，揚言要召集40萬「民力」，為其焦土作戰策略服務。

文中指出，龍應台文中的司機為何如此恐慌？因為賴清德今年已將出租車司機、保安人員等都納入所謂「防災士」培訓範圍，「賴清德幻想給每個台灣人的身上都綁上炸彈去做台獨炮灰，但實際情況是，他盯上了哪個群體，就受到哪個群體的強烈反彈。」

文章還強調，解放軍近日的演訓，是對賴清德「綠恐謀獨行動方案」及其囂張的謀獨行徑的有力回擊，是對台獨分裂勢力的嚴厲警告和有效遏制，「包括台灣民眾在內的中國人民看得清楚，國際社會也看得清楚，賴清德當局無論是執迷不悟還是自欺欺人，都無法改寫中國必須統一、也必然統一的歷史定論。」